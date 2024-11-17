Детенизация принесла Украине доход, сопоставимый с бюджетной помощью от Канады — Finance.ua

Детенизация принесла Украине доход, сопоставимый с бюджетной помощью от Канады Сегодня 13:18 — Казна и Политика

Детенизация принесла Украине доход, сопоставимый с бюджетной помощью от Канады

За 10 месяцев 2024 года детенизация экономики обеспечила поступление в государственный бюджет Украины в эквиваленте 1,67 млрд долларов.

Об этом сообщил глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.

Эта сумма почти равна финансовой поддержке Канады, которая по объему помощи занимает пятое место среди партнеров Украины.

«Это деньги, которые раньше оказывались в карманах черных спиртовиков, топливщиков, табачников и контрабандистов, и щедро распределялись по всей коррупционной опухоли в госаппарате», — пишет Гетманцев.

Поступления от детенизации по налогам, администрируемым Государственной налоговой службой, достигают 6,1% от предоставленной международной помощи в этом году.

Объем международной помощи Украине за 10 месяцев 2024 года:

ЕС — 13,05 млрд долларов;

США — 5,25 млрд долларов;

МВФ — 4,19 млрд долларов;

Япония — 2,13 млрд долларов;

Канада — 1,76 млрд долларов;

Детенизация — 1,67 млрд долларов;

Великобритания — 0,52 млрд долларов;

Другие партнеры — 0,33 млрд долларов.

Гетманцев отметил, что результаты детенизации могли бы быть еще выше при перевыполнении плана доходов таможни (план за 10 месяцев недовыполнен на 0,8%, в т. ч. в октябре на 13%).

Напомним, ранее Гетманцев сообщал , что потенциальное влияние детенизации на ежегодные бюджетные поступления — 500 млрд гривен.

При этом он признал, что речь идет только о теоретических расчетах. Ведь одним ударом с проблемой тенизации украинской экономики не справиться.

Так что на первом этапе реально может идти речь о пополнении бюджета дополнительно на 80 млрд грн ежегодно.

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