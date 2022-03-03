Депутаты ввели налоговые ослабления для бизнеса в условиях войны — Finance.ua

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Депутаты ввели налоговые ослабления для бизнеса в условиях войны

Сегодня 17:00Казна и Политика
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Депутаты ввели налоговые ослабления для бизнеса в условиях войны
Верховная Рада одобрила законы № 7121-1 и № 7125, которые ослабляют требования к бизнесу по поводу проверок и лицензий, а также определяют особенности представления отчетности в период действия военного положения.
Об этом сообщил глава Налогового комитета ВРУ Данило Гетманцев.
Бизнесу предоставляется возможность подать отчеты и другие документы через 90 дней после прекращения или отмены военного положения. В период военного положения не будут проводиться какие-либо проверки своевременности и полноты представления отчетов или документов отчетного характера.
Освобождаются от ответственности плательщики при невозможности выполнения своих обязанностей, налоговые проверки не начинаются, а начатые проверки останавливаются.
Операции по добровольной передаче средств, товаров, в том числе подакцизных, предоставления услуг в пользу ВСУ и подразделений территориальной обороны без предварительного или последующего возмещения их стоимости не считаются операциями по реализации для целей налогообложения.
Кроме того, пояснил Гетманцев, в составе расходов учитываются в полном объеме средства и имущество, передаваемое ВСУ и другим подразделениям. Сумма возмещения стоимости горючего, израсходованного при предоставлении услуг по перевозке для обеспечения нужд ВСУ и подразделений территориальной обороны, не включается в состав налогооблагаемого дохода физических лиц, оказывающих такие услуги.
Кроме того, продолжается действие лицензий на производство подакцизной продукции.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
По материалам: Економічна Правда
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