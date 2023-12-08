Депутаты приняли закон об усилении независимости САП — Finance.ua

Депутаты приняли закон об усилении независимости САП Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Депутаты приняли закон об усилении независимости САП

Верховная Рада Украины приняла закон № 10 060 о независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), но сохранила в нем действие «правок Лозового».

Об этом заявил нардеп от партии Голос Ярослав Железняк в Telegram.

Он отметил, что в законопроекте «только очень частично» отменены некоторые нормы по «правкам Лозового».

Принятие соответствующего законопроекта было одним из основных требований Международного валютного фонда, Европейского союза, а также послов G7.

«Правда, позиция последних по правкам Лозового была проигнорирована», — написал нардеп.

«Правки Лозового» — изменения в УПК Украины, которые, в частности, предусматривали новый способ защиты от уголовного обвинения и преследования — обжалование уведомления о подозрении. Это происходит таким образом, что если суд признает, что до объявления подозрения следователи или детективы вели расследование дольше определенного периода, дело могут закрыть.

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В результате норма была отменена не полностью, как этого требовала Еврокомиссия и послы G7, а лишь в период до объявления подозрения.

Накануне послы G7 в совместном заявлении в X (бывший Twitter) выдвинули основные требования, которые должны быть прописаны в новом законе об усилении САП, подчеркнув, что для эффективности реформы нужно обязательно отменить действие «правок Лозового», а также защитить юрисдикцию САП/НАБУ и разрешить САП запрашивать экстрадицию и инициировать расследование против парламентариев.

Напомним, Кабинет Министров Украины внес в парламент законопроект № 10 060 15 сентября.

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НВ По материалам:

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