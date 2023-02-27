Депозит в иностранной валюте. В Фонде гарантирования рассказали детали финансового инструмента — Finance.ua
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Депозит в иностранной валюте. В Фонде гарантирования рассказали детали финансового инструмента

Кредит&Депозит
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Депозит в иностранной валюте. В Фонде гарантирования рассказали детали финансового инструмента
Депозит в иностранной валюте. В Фонде гарантирования рассказали детали финансового инструмента
Украинские банки предлагают такой финансовый инструмент как покупка валюты под депозит — у клиента есть возможность купить безналичную иностранную валюту по курсу НБУ. За календарный месяц можно купить валюту в сумме, которая по курсу не превышает 100 тыс. грн (в эквиваленте).
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Такой депозит открывается не менее чем на три календарных месяца без права досрочного расторжения договора. По истечении срока вкладчик может свободно пользоваться приобретенной иностранной валютой.
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Другой действующий инструмент — депозит с защитой от изменения валютного курса — позволяет покупать доллары США по официальному курсу НБУ с последующим их размещением на срочный депозит в банке. По истечении срока такого депозита (от шести месяцев с возможностью пролонгации, но без права досрочного расторжения) предусмотрена обязательная обратная продажа купленной валюты по официальному курсу на день проведения возвратной операции.
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«С 24 февраля 2022 года Национальный банк ввел определенные ограничения по операциям с иностранной валютой во время действия в Украине военного положения», — сообщает Фонд гарантирования.
Снять средства с валютного счета в Украине теперь можно:
  • в гривне в размере до 100 тыс. грн в день;
  • в валюте счета до 100 тыс. грн в день (в эквиваленте);
Снятие средств со счетов за границей:
  • с валютных счетов — до 100 тыс. грн в эквиваленте в день;
  • с гривневых счетов — до 12,5 тыс. грн в эквиваленте на семь календарных дней.
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«В соответствии с Законом Украины „О системе гарантирования вкладов физических лиц“, гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц распространяются на средства в иностранной валюте, однако их возмещение осуществляется в гривне», — добавили в ФГВФЛ.

Справка Finance.ua:

  • с 21 октября НБУ запустил в Украине новый механизм защиты сбережений украинцев от курсовых колебаний;
  • кто угодно может покупать доллары США по официальному курсу Национального банка Украины с последующим их размещением на депозит сроком минимум на 6 месяцев и обязательной обратной продажей купленной валюты по истечении срока действия депозита по официальному курсу НБУ на день совершения обратной операции.
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По материалам:
Finance.ua
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