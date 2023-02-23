В Украине повысились депозитные ставки: где самые выгодные проценты — Finance.ua

В Украине повысились депозитные ставки: где самые выгодные проценты Сегодня 14:02 — Кредит&Депозит

В Украине повысились депозитные ставки: где самые выгодные проценты

С началом действия нового законодательства по обязательным резервам украинским банкам приходится доформировывать свои финансовые запасы на корсчетах. Поэтому депозитные ставки устремляются вверх.

Об этом пишет 24 канал.

В настоящее время размер обязательных резервов для банков составляет 220,6 миллиарда гривен, что более чем вдвое превышает предыдущие требования. Кроме того, 11 марта ожидается очередное ужесточение норматива. Поэтому банки начинают конкурировать за деньги вкладчиков.

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Активнее всего поднимают ставки коммерческие банки, ведь они, в отличие от государственных, могут иметь проблемы с ликвидностью. Активно пересматривать депозитные ставки банки начали с середины января.

В настоящее время средняя ставка в украинских банках на 12 месяцев вклада составляет 14,77%. На 9, 6 и 3 месяца — соответственно 14,63%, 14,48% и 13,44%.

Таблица: 24 канал

Как банки изменили ставки

РВС Банк повысил ставки по гривневым депозитам на 3 и 6 месяца (на 0,3 и 0,15 п.п. соответственно). Теперь по таким вкладам он выплачивает 14,8% годовых. Параллельно банк снижал ставки по длинным депозитам — на 0,15 п.п. на вклады в гривне на 12 мес. — до 15,6%. Доходность годовых вкладов в евро и долларах выросла здесь на 0,05 п.п. — до 1,55% годовых. В то же время доходность 3-месячных депозитов в обеих валютах снижена на 0,1 п.п. — до 0,25% годовых.

Кристаллбанк добавил 0,3 п.п. к доходности вкладов в нацвалюте на 6 мес. В настоящее время на таких депозитах здесь можно заработать 14,55% годовых. Одновременно банк снизил ставки на вклады в гривне на 12 месяцев на 0,3 п.п. — до 14,95% годовых, а также на бессрочные вклады — на 0,6 п.п. — до 2,3% годовых. На 0,03 п.п. — до 0,16% годовых — урезана доходность вкладов в евро на 3 мес.

Радабанк прибавил к доходности депозитов на все сроки по 1 п.п. После повышения доходность вкладов на 3 мес. достигла 2% годовых, на 6, 9 и 12 мес. — 2,25% годовых. Банк провел аналогичное повышение евровкладов. Теперь здесь можно заработать 1,4% годовых вкладов на 6 месяцев, 1,3% годовых — на вкладах в евро на 3, 9 и 12 месяцев.

Айбокс банк увеличил на 0,5 п.п. ставку на долларовый депозит на 6 месяцев (до 1,5% годовых) и на 0,3 п.п. — до 2% годовых — ставку на 3-месячные вклады.

Альтбанк набросил по 0,5 п.п. к ставкам депозитов на 3 и 6 месяцев. Теперь их доходность составляет 1,25% и 1,5% годовых соответственно.

Укрэксимбанк увеличил на 1 процентный пунктир доходность всех срочных депозитов в гривне. Ставки по вкладам в гривнах на 9 и 12 месяцев достигли 14,5% годовых. Доходность по другим срочным вкладам составляет 12,3% годовых (по 3-месячным депозитам) и 13,5% годовых (по вкладам на 6 месяцев).

mobobank повысил ставки по гривневым вкладам как с правом досрочного расторжения, так и без. Следует отметить, что первое может позволить банку обходить усиленные НБУ требования по резервированию.

Банк Украинский капитал прибавил 0,35 п.п. к доходности вкладов в долларе и евро на 12 мес., на которых теперь можно заработать здесь 1,75% годовых. Банк также сравнил ставки на депозиты на 3 и 6 месяцев, срезав по 0,1 п.п. Ставки на вклады на 12 мес. в гривне уменьшены на 0,3 п.п. — до 15,2% годовых.

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Телеканал 24 По материалам:

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