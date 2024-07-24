День финансов: заказ для Rheinmetall, возобновление работы «ГП Документ», введение «клуба белого бизнеса» — Finance.ua

День финансов: заказ для Rheinmetall, возобновление работы «ГП Документ», введение «клуба белого бизнеса» Сегодня 17:45

В среду, 24 июля, мы узнавали, кого ищут украинские компании за рубежом. О вакансиях, требованиях к кандидатам и условиях труда мы написали в статье:

Реальная модель экономичного бронирования. В Европейской Бизнес Ассоциации рассказали, какую из обсуждаемых парламентом моделей экономического бронирования В Европейской Бизнес Ассоциации рассказали, какую из обсуждаемых парламентом моделей экономического бронирования больше всего поддерживает бизнес.

ГП «Документ» возобновило оформление документов. С 24 июля 2024 года филиалы ГП «Документ» за границей возобновили прием заявлений на оформление С 24 июля 2024 года филиалы ГП «Документ» за границей возобновили прием заявлений на оформление паспортных документов для граждан Украины мужского пола.

Послы ЕС согласовали предоставление Украине транша в 4,2 миллиарда евро. В среду, 24 июля, послы Евросоюза одобрили предоставление Украине транша в В среду, 24 июля, послы Евросоюза одобрили предоставление Украине транша в размере 4,2 млрд евро по программе Ukraine Facility. Ранее выделение средств поддержала Еврокомиссия. Об этом в сети Х сообщило венгерское председательство в Совете ЕС.

Ближе к цифровому рынку с ЕС: правительство приняло постановление о е-доверительных услугах.

НБУ упростил доступ иностранного капитала. Национальный банк предоставил иностранным инвесторам прямой доступ к рыночным долговым инструментам (кроме государственных ценных бумаг), Национальный банк предоставил иностранным инвесторам прямой доступ к рыночным долговым инструментам (кроме государственных ценных бумаг), направленных на отстройку и восстановление Украины.

Закон о введении «клуба белого бизнеса». Президент Владимир Зеленский подписал закон о «клубе белого бизнеса», целью которого является борьба с теневой экономикой. Об этом Президент Владимир Зеленский подписал закон о «клубе белого бизнеса», целью которого является борьба с теневой экономикой. Об этом идет речь на сайте ВР. Проект закона вводит перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения.

Подборка интересных вакансий на лето. Работодатели обычно нанимают работников на полный или неполный рабочий день, однако в период высокой загруженности или отпусков им зачастую требуются дополнительные работники. Отличным Работодатели обычно нанимают работников на полный или неполный рабочий день, однако в период высокой загруженности или отпусков им зачастую требуются дополнительные работники. Отличным выходом из ситуации является сезонная работа.

Каких работников не хватает в Швеции (список вакансий).

Количество налоговиков нужно сократить на 80%, это сэкономило бы миллиарды для армии.

ДТЭК: рассчитывайте на себя, мы делаем всё возможное. Украинцы должны подумать о том, что они могут сделать для себя, чтобы легче пройти следующую зиму. Такое мнение Украинцы должны подумать о том, что они могут сделать для себя, чтобы легче пройти следующую зиму. Такое мнение высказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

4 важных фактора для подготовки к зиме и ее прохождению.

Rheinmetall получил заказ. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказы от правительства в Киеве на строительство завода по производству боеприпасов в Украине, о котором было объявлено в феврале 2024 года.

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