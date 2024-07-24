День финансов: заказ для Rheinmetall, возобновление работы «ГП Документ», введение «клуба белого бизнеса» — Finance.ua
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День финансов: заказ для Rheinmetall, возобновление работы «ГП Документ», введение «клуба белого бизнеса»

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В среду, 24 июля, мы узнавали, кого ищут украинские компании за рубежом. О вакансиях, требованиях к кандидатам и условиях труда мы написали в статье:

Кого ищут украинские компании за границей

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По материалам:
Finance.ua
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