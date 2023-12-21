«Дія едет в Эквадор»: Федоров заявил, что страна запустит собственное приложение на базе украинского — Finance.ua

«Дія едет в Эквадор»: Федоров заявил, что страна запустит собственное приложение на базе украинского Сегодня 09:45 — Технологии&Авто

«Дія едет в Эквадор»: Федоров заявил, что страна запустит собственное приложение на базе украинского

В ходе Diia Summit 2023 объявили, что Эквадор запустит собственное приложение на базе украинской «Дії». Переговоры о сотрудничестве идут еще с 10 странами.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Отмечается, что при поддержке США «Дія» запускает много полезных услуг и цифровых проектов, которые уже упростили жизнь украинцев и сделали государство более прозрачным.

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Федоров подчеркнул, что США постоянно выделяют деньги на цифровизацию, а правительство Украины эффективно их использует и запускает революционные сервисы с антикоррупционным эффектом.

Так что при поддержке USAID Украина будет экспортировать «украинскую success story — Дію».

«Администратор USAID Саманта Пауэр анонсировала еще одну страну — Эквадор! Переговоры о сотрудничестве идут еще с 10 странами», — сообщил украинский министр цифровой трансформации.

Так, на основе «Дії» Эквадор создаст собственный диджитал-продукт, чтобы сделать государство прозрачным и эффективным.

Кроме того, Украина начала коммуникацию с Замбией и Колумбией о внедрении цифровых продуктов на базе «Дії».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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