«Дія» будет указывать причину отказа в перерегистрации авто — Finance.ua
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«Дія» будет указывать причину отказа в перерегистрации авто

Личные финансы
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«Дія» будет указывать причину отказа в перерегистрации авто
«Дія» будет указывать причину отказа в перерегистрации авто
Минцифра совместно с МВД и сервисными центрами доработала водительские услуги. Теперь «Дія» будет указывать причину, если украинцам вдруг будет отказано в перерегистрации авто.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.
«Раньше, чтобы узнать причину, нужно было обращаться в сервисный центр МВД, а теперь не нужно делать лишних движений», — написал Федоров.
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Согласно его сообщению, чтобы избежать перекупов, продать через «Дія» можно только одно авто.

Как перерегистрировать авто через «Дія»

Для этого нужно подать заявление на получение услуги — это может сделать заявитель лично или через законного представителя.
Как сообщают в МВД, для этого в приложении должен отражаться паспорт и налоговый номер участников соглашения, а также свидетельство о регистрации авто. Услуга доступна только физическим лицам и для первой продажи транспортного средства в текущем году.
«Дія» будет указывать причину отказа в перерегистрации авто
  • Чтобы продать свой автомобиль через «Дія», стоит сначала сгенерировать заявку.
  • Когда заявка сформирована, вы посылаете ее покупателю. Это можно сделать как через QR-код, так и отправить ссылкой.
  • В свою очередь, покупатель вносит дополнительную информацию. Выбирает, хочет ли он получить пластиковое свидетельство, или будет достаточно цифрового документа в приложении «Дія»".
  • После внесения данных обеими сторонами формируется договор купли-продажи, происходит автоматическая проверка по базам и реестрам.
«Дія» будет указывать причину отказа в перерегистрации авто
  • Далее администратор печатает свидетельство о регистрации транспортного средства. Если покупатель выбрал номерной знак, сотрудник сервисного центра МВД его закрепляет. Полный пакет документов передается в ГП «Инфотех», которое направляет свидетельство о регистрации транспортного средства и номерной знак в Укрпочту. Почтовый оператор доставляет до 10 дней".
  • После проверки данных в приложение может прийти сообщение об отказе. До сих пор причину можно узнать только в сервисном центре МВД при личном обращении, однако теперь она будет отображаться и в «Дія».
Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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