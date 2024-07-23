«Дія» будет указывать причину отказа в перерегистрации авто — Finance.ua

«Дія» будет указывать причину отказа в перерегистрации авто Сегодня 11:40 — Личные финансы

«Дія» будет указывать причину отказа в перерегистрации авто

Минцифра совместно с МВД и сервисными центрами доработала водительские услуги. Теперь «Дія» будет указывать причину, если украинцам вдруг будет отказано в перерегистрации авто.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.

«Раньше, чтобы узнать причину, нужно было обращаться в сервисный центр МВД, а теперь не нужно делать лишних движений», — написал Федоров.

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Согласно его сообщению, чтобы избежать перекупов, продать через «Дія» можно только одно авто.

Как перерегистрировать авто через «Дія»

Для этого нужно подать заявление на получение услуги — это может сделать заявитель лично или через законного представителя.

для первой продажи транспортного средства в текущем году. Как сообщают в МВД, для этого в приложении должен отражаться паспорт и налоговый номер участников соглашения, а также свидетельство о регистрации авто. Услуга доступна только физическим лицам и

Чтобы продать свой автомобиль через «Дія», стоит сначала сгенерировать заявку.

Когда заявка сформирована, вы посылаете ее покупателю. Это можно сделать как через QR-код, так и отправить ссылкой.

В свою очередь, покупатель вносит дополнительную информацию. Выбирает, хочет ли он получить пластиковое свидетельство, или будет достаточно цифрового документа в приложении «Дія»".

После внесения данных обеими сторонами формируется договор купли-продажи, происходит автоматическая проверка по базам и реестрам.

Далее администратор печатает свидетельство о регистрации транспортного средства. Если покупатель выбрал номерной знак, сотрудник сервисного центра МВД его закрепляет. Полный пакет документов передается в ГП «Инфотех», которое направляет свидетельство о регистрации транспортного средства и номерной знак в Укрпочту. Почтовый оператор доставляет до 10 дней".

После проверки данных в приложение может прийти сообщение об отказе. До сих пор причину можно узнать только в сервисном центре МВД при личном обращении, однако теперь она будет отображаться и в «Дія».

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