ComInBank присоединился к EBA! — Finance.ua
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ComInBank присоединился к EBA!

Сегодня 10:28
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Сообщаем, что в начале этого года СomInBank присоединился к Европейской бизнес ассоциации (EBA). Это одна из самых мощных бизнес-ассоциаций в Украине, в которую входит более 1000 ведущих украинских компаний. EBA создана в 1999 году при поддержке Европейской Комиссии в Украине и с тех пор является мощным GR-советником бизнеса в Украине, помогающим налаживать партнерские отношения с публичными институтами, а также устанавливать деловые связи между лучшими международными и украинскими компаниями. Европейская Бизнес Ассоциация помогает бизнесу охватить всю страну благодаря связям между офисами, расположенными в Днепре, Киеве, Львове, Одессе и Харькове.
Кроме того, EBA — это мощная платформа для развития персонала, и ComInBank будет активно приобщаться к обучающим возможностям Ассоциации для повышения квалификации нашего персонала. ComInBank в последнее время участвовал в некоторых активностях Ассоциации и смог убедиться в высоком организационном и профессиональном уровне этих мероприятий. Таким образом, полноценное членство ComInBank в EBA позволит нам интенсифицировать наше взаимодействие по всем направлениям деятельности Ассоциации, помогая развитию бизнеса в Украине.
ComInBank присоединился к EBA!
По материалам: Комерційний Індустріальний Банк
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