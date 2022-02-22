ComInBank присоединился к EBA! — Finance.ua

ComInBank присоединился к EBA!

Сегодня 10:28

Сообщаем, что в начале этого года СomInBank присоединился к Европейской бизнес ассоциации (EBA). Это одна из самых мощных бизнес-ассоциаций в Украине, в которую входит более 1000 ведущих украинских компаний. EBA создана в 1999 году при поддержке Европейской Комиссии в Украине и с тех пор является мощным GR-советником бизнеса в Украине, помогающим налаживать партнерские отношения с публичными институтами, а также устанавливать деловые связи между лучшими международными и украинскими компаниями. Европейская Бизнес Ассоциация помогает бизнесу охватить всю страну благодаря связям между офисами, расположенными в Днепре, Киеве, Львове, Одессе и Харькове.

Кроме того, EBA — это мощная платформа для развития персонала, и ComInBank будет активно приобщаться к обучающим возможностям Ассоциации для повышения квалификации нашего персонала. ComInBank в последнее время участвовал в некоторых активностях Ассоциации и смог убедиться в высоком организационном и профессиональном уровне этих мероприятий. Таким образом, полноценное членство ComInBank в EBA позволит нам интенсифицировать наше взаимодействие по всем направлениям деятельности Ассоциации, помогая развитию бизнеса в Украине.

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