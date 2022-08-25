Цифры Независимости: сколько жилья ввели в эксплуатацию в Украине с 2000 года — Finance.ua

Цифры Независимости: сколько жилья ввели в эксплуатацию в Украине с 2000 года Сегодня 17:01 — Недвижимость

Цифры Независимости: сколько жилья ввели в эксплуатацию в Украине с 2000 года, www.freepik.com

В этом году День Независимости Украины важный и особенный как никогда. Ведь каждый день наши защитники и защитницы ведут борьбу с российскими оккупантами, посягающими на наши земли, жизнь, финансы и независимость.

Агрессор постоянно маневрирует и лжет: о нашей истории, достижениях, военных, экономике и даже о повседневной жизни обычных украинцев. Именно поэтому ко Дню Независимости мы подготовили серию новостей, в которых будем рассказывать о самых интересных цифрах, которые были рядом с украинцами из года в год. Цифрах Независимости. В этой новости поговорим о сдаваемых в эксплуатацию квадратных метрах. Так, в Украине с момента полномасштабного вторжения россии застройщики сдали в эксплуатацию 385 тысяч м2 жилья. И хотя количество инвестиционных сделок на первичном рынке все еще ощутимо ниже довоенного, но застройщики пытаются возвращаться к завершению строительства своих объектов во всех областях, где нет боевых действий.

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Как показывают данные Государственной службы статистики, в далеком 2000 году в Украине ввели в эксплуатацию 5,5 млн квадратных метров жилья. С этого года и до 2008 года темпы строительства постепенно росли.

В 2008 году было введено в эксплуатацию 10,4 млн м2. В 2009 году площадь принятого в эксплуатацию жилья снизилась на 34% — до 6,4 млн м2. С этого года темпы строительства начали возобновляться и уже в 2013 году достигли пика. Тогда в Украине было принято в эксплуатацию 11,2 млн кв. метров общей площади жилья. Тогдашний и.о. вице-премьера Александр Вилкул заявлял, что в 2013 году принято в эксплуатацию рекордное количество квадратных метров жилья. Показатели превышали 2007 и 2008, когда в стране наблюдался строительный «бум». По его словам, такие показатели достигнуты «в результате строительства новостроек и за счет того, что активизировалось строительство жилья, которое много лет не строилось». Отметим, что до сих пор этот показатель не превысили.

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В 2014 году строительство снова пошло на спад — принято в эксплуатацию 9,7 млн кв. метров.

По итогам 2017 года в Украине принято в эксплуатацию 10 млн 206 тыс. кв. метров общей площади жилья. Это на 9% больше по сравнению с 2016 годом.

По итогам 2018 г. в Украине принято в эксплуатацию 8689,4 тыс. кв. метров общей площади жилья. А в 2021 году, по данным Госстата, сдали в эксплуатацию 8,7 млн кв. метров (данные предоставлены только за период январь-сентябрь).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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