Что такое «период дедушки» и как это влияет на криптоактивы — Finance.ua

Что такое «период дедушки» и как это влияет на криптоактивы Сегодня 17:33 — Криптовалюта

Что такое «период дедушки» и как это влияет на криптоактивы

Увеличение случаев применения технологии блокчейн и появление новых криптовалют изменили мировую финансовую систему, а поскольку отрасль почти не регулируется, существует реальная опасность, что она станет инструментом мошенников и преступников.

Установление регулирования криптовалютных активов имеет жизненно важное значение для защиты инвесторов, обеспечения соблюдения финансовых регуляторов и минимизации катастрофических событий, таких как банкротство Terra, Celsius и FTX.

Об этом говорится в статье:

Период дедушки в рамках MiCA касается дискреционного переходного положения, позволяющего государствам-членам Европейского Союза разрешать организациям, уже предлагающим услуги криптоактивов в своей юрисдикции, продолжать предоставлять такие услуги с 30 декабря 2024 года по 1 июля 2026 года (в зависимости от продолжительности, избранной государством -членом. — ред.).

В результате до 1 июля 2026 года владельцы криптоактивов могут не пользоваться всеми правами и защитой, предоставленными MiCA. На практике этот период означает, что требования MiCA будут вводиться постепенно, так что шока на рынке удастся избежать.

В «период дедушки» попадает и Украина. Закон о виртуальных активах подписан Президентом Украины 15 марта 2022 года, но так и не заработал.

После того как стало понятно, что в ЕС появится нормативная база регулирования криптовалют, наши законотворцы принялись активно корректировать национальный закон в соответствии с MiCA. Однако этот процесс так пока и не получил логического вывода.

Есть несколько предложений регулирования рынка цифровых активов в Украине. Некоторые из них таковы, что будут отпугивать как криптоинвесторов, так и криптокомпании. Или же будут загонять их в «тень».

В момент, когда критично стоит вопрос о закрытии дефицита бюджета страны, создается дополнительное давление путем поднятия налогов на тот бизнес, который и до этого платил, а целая отрасль остается в стороне.

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