Что такое Эфириум простыми словами? — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Что такое Эфириум простыми словами? Сегодня 10:10 — Криптовалюта

Что такое Эфириум простыми словами?

Что такое Эфириум?

Эфириум — это децентрализованная платформа, работающая на технологии blockchain. Ее главная особенность заключается в поддержке смарт-контрактов. Смарт-контракт — это специальная программа, которая выполняется в блокчейне, автоматизируя и обеспечивая выполнение соглашений между сторонами без посредников. Эфириум позволяет создавать и запускать децентрализованные приложения (dApps), которые работают без централизованных сетей серверов и посредников.

Эфириум можно рассматривать как глобальный компьютер, в котором ресурсы распределены по всей сети. Пользователи могут использовать его для создания различных приложений, финансовых инструментов и даже новых криптовалют. Центральной единицей, с помощью которой проводятся транзакции и взаимодействия в сети, является Ether (ETH).

История появления Ethereum

Идея Эфириума возникла в 2013 году, когда молодой программист Виталик Бутерин опубликовал white paper, в котором изложил концепцию платформы. Он заметил ограничения BTC и предложил новую платформу, которая позволила бы создать децентрализованные приложения (dApps). Вместо использования блокчейна исключительно для финансовых транзакций, как в случае с Биткоином, разработчик предложил более универсальную структуру.

Запуск Ethereum состоялся 30 июля 2015 года, после успешного краудсейла (ICO), в ходе которого было собрано около $18 миллионов. С тех пор Эфириум значительно вырос и стал второй по капитализации в мире после Биткоина.

Для чего создан Эфир?

Во-первых, ETH используется для оплаты транзакций и вычислений, которые происходят в сети блокчейн.

Во-вторых, ETH выполняет роль «топлива» для смарт-контрактов и dApps. Когда разработчики создают смарт-контракт или запускают приложение на Ethereum, они используют Эфириум для оплаты вычислительных ресурсов, необходимых для выполнения их кода.

Эфир — отличный инвестиционный инструмент. Многие инвесторы видят в нем значительный потенциал и включают его в свои портфели наряду с другими криптовалютами.

В чем разница между Биткоином и Эфириумом?

Основное отличие между BTC и ETH — в их предназначении и функциональности. Биткоин был создан как альтернатива традиционным фиатным деньгам, которая может обеспечивать быстрые, дешевые и безопасные платежные транзакции.

Эфириум же был разработан как платформа для dApps и смарт-контрактов. Это не просто криптовалюта, а целая экосистема, в которой могут создаваться и функционировать автономные приложения без централизованного контроля.

Технические различия есть в том что Биткоин использует алгоритм консенсуса Proof-of-Work (PoW), в то время как сеть ETH постепенно переходит на Proof-of-Stake (PoS), что делает его более энергоэффективным и масштабируемым вариантом виртуальных денег.

Также, в отличии от Биткоина, где транзакции происходят между адресами, в сети Эфириуме каждый аккаунт может быть либо обычным счетом, либо контрактным счетом, что позволяет гибко настраивать взаимодействие в сети.

Почему ETH так популярен?

Рейтинг Ethereum постоянно растет по нескольким причинам:

Эфириум предлагает гораздо больше возможностей, чем просто переводы денег. Благодаря смарт-контрактам, разработчики могут создавать сложные dApps, что открывает новые горизонты для инноваций. Сеть ETH устойчива к взломам и манипуляциям благодаря своей децентрализованной структуре и криптографическим методам защиты данных. Огромная поддержка сообщества, как разработчиков так и пользователей. Инвестиционная привлекательность. Ведь за годы существования график курса ETH показал значительный рост, что привлекло многих инвесторов. Уже много лет ETH занимает второе место по размеру капитализации, что подчеркивает доверие к проекту. Эфириум можно найти практически на любой бирже и кошельках, а купить и продать Ethereum можно почти в любой точке мира. Кстати, для покупки или продажи крипты можно использовать Obmify — мониторинг онлайн обменников со страховым депозитом, удобным дизайном и дружественной поддержкой.

Эфириум это не только мощный инструмент для разработчиков, но и надежный и перспективный актив для инвесторов. Сегодня Ethereum продолжает оставаться одной из самых значимых криптовалют и платформ в мире блокчейн технологий.

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