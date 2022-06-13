Что привело к высоким ценам на топливо в Украине и его дефициту: ответ эксперта — Finance.ua

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что неэффективное государственное регулирование привело к высоким ценам на топливо и его дефициту.
Об этом он сказал во время телемарафона.
«Неэффективное государственное регулирование привело к тому, что АЗС ушли в тень. Если бы государство вообще не вмешивалось в ценообразование, то цены были бы такие, как и сейчас, но топливо было бы в сетях. Да, оно было бы достаточно дорогим, но было бы в наличии. А из-за того, что государство достаточно неумело занимается регулированием, к сожалению, мы имеем двойной негативный эффект: и цены высокие, и дефицит», — рассказал он.
К середине мая в Украине действовали регулируемые цены на топливо, но автомобилисты жаловались на необоснованно высокую стоимость бензина и дизтоплива, которая достигала 70 грн за литр, что значительно выше ценового ограничения правительства.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государство будет реагировать на возможные злоупотребления на рынке топлива по законам военного времени, и поручил провести проверки.
Так, например, за май Госпотребслужба в Киеве назначила 107 проверок АЗС за несоблюдение ценовой дисциплины — 33 автозаправочные станции были оштрафованы на общую суммув размере 1,4 млн гривен.