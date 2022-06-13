Что привело к высоким ценам на топливо в Украине и его дефициту: ответ эксперта — Finance.ua
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Что привело к высоким ценам на топливо в Украине и его дефициту: ответ эксперта

Сегодня 18:03Энергетика
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Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что неэффективное государственное регулирование привело к высоким ценам на топливо и его дефициту.
Об этом он сказал во время телемарафона.
«Неэффективное государственное регулирование привело к тому, что АЗС ушли в тень. Если бы государство вообще не вмешивалось в ценообразование, то цены были бы такие, как и сейчас, но топливо было бы в сетях. Да, оно было бы достаточно дорогим, но было бы в наличии. А из-за того, что государство достаточно неумело занимается регулированием, к сожалению, мы имеем двойной негативный эффект: и цены высокие, и дефицит», — рассказал он.

Дефицит топлива в Украине: почему так произошло, и когда он закончится

По его словам, если бы на сегодня вообще не было ценового государственного регулирования, то стоимость литра топлива составляла бы около 60-62 грн.
«А если бы еще государство занималось компетентно борьбой с антимонопольными проявлениями, оно было бы где-то на уровне 55-56 грн за литр, и топливо было бы в наличии», — добавил эксперт.
Напомним, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит горючего на АЗС. На начало июня ситуация немного улучшилась, ограничения на отпуск топлива смягчились до 20 литров в бак.
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К середине мая в Украине действовали регулируемые цены на топливо, но автомобилисты жаловались на необоснованно высокую стоимость бензина и дизтоплива, которая достигала 70 грн за литр, что значительно выше ценового ограничения правительства.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государство будет реагировать на возможные злоупотребления на рынке топлива по законам военного времени, и поручил провести проверки.
Так, например, за май Госпотребслужба в Киеве назначила 107 проверок АЗС за несоблюдение ценовой дисциплины — 33 автозаправочные станции были оштрафованы на общую сумму в размере 1,4 млн гривен.
По материалам: УНІАН
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