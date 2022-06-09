В Киеве заправки, которые искусственно завышали цены, оштрафовали на 1,4 млн грн — Finance.ua
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В Киеве заправки, которые искусственно завышали цены, оштрафовали на 1,4 млн грн

Сегодня 11:47Криминал
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За май Госпотребслужба в Киеве назначила 107 проверок АЗС за несоблюдение ценовой дисциплины.
Об этом сообщает Enkorr.
Так, 33 автозаправочные станции были оштрафованы на общую сумму в размере 1,4 млн гривен.
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В управлении регулирующего органа отметили, что в ходе проверок на 33 АЗС было выявлено получение необоснованной выручки на общую сумму объемом 707 тысяч гривен, за что предусмотрены административно-хозяйственные санкции объемом 100% необоснованно полученной выручки и конфискация самой выручки.
Суммарно столичные автозаправки, нарушившие законодательство, заплатили в госбюджет более 1,4 млн гривен. По итогам 20 проверок нарушений законодательства не установлено. Часть проверок еще продолжается.
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По материалам: Судебно-юридична газета
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