В Киеве заправки, которые искусственно завышали цены, оштрафовали на 1,4 млн грн — Finance.ua

В управлении регулирующего органа отметили, что в ходе проверок на 33 АЗС было выявлено получение необоснованной выручки на общую сумму объемом 707 тысяч гривен, за что предусмотрены административно-хозяйственные санкции объемом 100% необоснованно полученной выручки и конфискация самой выручки.
Суммарно столичные автозаправки, нарушившие законодательство, заплатили в госбюджет более 1,4 млн гривен. По итогам 20 проверок нарушений законодательства не установлено. Часть проверок еще продолжается.
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