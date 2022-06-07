На киевских АЗС снова есть бензин — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На киевских АЗС снова есть бензин

Сегодня 09:15Энергетика
154
Ситуация с топливом в Украине начала улучшаться. Очереди на заправках по-прежнему есть, но бензин можно купить по 50-52 гривны за литр, дизтопливо по 55-58 гривен.
В частности, бензин можно купить на киевских заправках сети WOG. Кроме того, продают топливо на нескольких АЗС сети ОККО. Имеется бензин и в сети KLO, а также на Shell, Socar и заправках группы «Приват».

Сколько стоит бензин

Директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн отметил, что ситуация с топливом улучшается с каждым днем, а дефицит постепенно исчезает. «Это не ситуация трех недель назад, когда не было ничего», — сказал он, отметив, что очереди на заправках все еще есть.
По его словам, говорить о том, что дефицит полностью преодолен, пока не приходится. «Оживление есть, но кризис еще далеко не преодолен», — сказал он.
Куюн отметил, что сети в основном работают с корпоративными клиентами и продают бензин по талонам, однако частные клиенты также имеют возможность его купить.
По его данным, стоимость бензина А-95 в Киеве составляет 50-52 гривны за литр, дизельного топлива — 55-58 гривен.

Проблемы с логистикой

Куюн отметил, что ситуация по Украине неоднородна. Топливо есть в западных регионах, а на востоке в некоторых районах бензина нет совсем.
Дополнительной проблемой в разрешении топливного кризиса является дефицит в странах Европы и неготовность к тому, чтобы увеличить поставки в Украину.
Однако, по его словам, ситуация улучшается и компании налаживают логистику поставок.

Узнавайте первыми все новости о банках и курсах валют на Finance.ua 💶

По материалам: РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.