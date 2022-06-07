На киевских АЗС снова есть бензин — Finance.ua

На киевских АЗС снова есть бензин

Сегодня 09:15 — Энергетика

Ситуация с топливом в Украине начала улучшаться. Очереди на заправках по-прежнему есть, но бензин можно купить по 50-52 гривны за литр, дизтопливо по 55-58 гривен.

В частности, бензин можно купить на киевских заправках сети WOG. Кроме того, продают топливо на нескольких АЗС сети ОККО. Имеется бензин и в сети KLO, а также на Shell, Socar и заправках группы «Приват».

Сколько стоит бензин

Директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн отметил, что ситуация с топливом улучшается с каждым днем, а дефицит постепенно исчезает. «Это не ситуация трех недель назад, когда не было ничего», — сказал он, отметив, что очереди на заправках все еще есть.

По его словам, говорить о том, что дефицит полностью преодолен, пока не приходится. «Оживление есть, но кризис еще далеко не преодолен», — сказал он.

Куюн отметил, что сети в основном работают с корпоративными клиентами и продают бензин по талонам, однако частные клиенты также имеют возможность его купить.

По его данным, стоимость бензина А-95 в Киеве составляет 50-52 гривны за литр, дизельного топлива — 55-58 гривен.

Проблемы с логистикой

Куюн отметил, что ситуация по Украине неоднородна. Топливо есть в западных регионах, а на востоке в некоторых районах бензина нет совсем.

Дополнительной проблемой в разрешении топливного кризиса является дефицит в странах Европы и неготовность к тому, чтобы увеличить поставки в Украину.

Однако, по его словам, ситуация улучшается и компании налаживают логистику поставок.

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