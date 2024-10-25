Что означает буква «Е» на дорожных знаках на трассах Испании — Finance.ua

Что означает буква «Е» на дорожных знаках на трассах Испании Сегодня 03:19 — Технологии&Авто

Что означает буква «Е» на дорожных знаках на трассах Испании

Дорожные знаки на трассах Испании имеют разные обозначения: предупредительные, информационные и ограничивающие.

Что означает знак

Среди них знак с буквой «Е» и цифрами в зеленом прямоугольнике указывает на то, что дорога является частью Европейской дорожной сети.

Эта сеть состоит из дорог, пересекающих несколько стран Европы. Испанские трассы с такой отметкой соединяют Испанию с Португалией, Францией, Италией и Бельгией.

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Буква «Е» на знаках означает, что вы едете по дороге, которая является частью европейского транспортного коридора.

Справка Finance.ua:

Напомним, что у Испании очень разветвленная и комфортная система дорог по всей стране. За несколько часов Испанию можно пересечь с юга на север и в других направлениях.

система дорог по всей стране. За несколько часов Испанию можно пересечь с юга на север и в других направлениях. Дороги Испании все в хорошем состоянии, несмотря на очень разнообразный рельеф страны: от гор и «серпантинов» на севере, до равнинных дорог в центре.

Также в Испании существует большое количество штрафов для автомобилей. Так, согласно правилам Генерального управления дорожного движения Испании (DGT), запрещено размещать какие-либо предметы на окнах, зеркалах или стеклах авто, которые могут ограничивать видимость и повышать риск аварий. Штраф за такое нарушение варьируется до 1000 евро, а также возможна эвакуация автомобиля.

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