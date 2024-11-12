Что не так с финансовой грамотностью в Украине — мнения экспертов 12.11.2024, 22:00

Что не так с финансовой грамотностью в Украине — мнения экспертов

Желание инвестировать — это хорошо, но ведь нужно знать, как это делать. А что лучше всего может помочь в этом, чем финансовая грамотность? Именно с нее и начали спикеры диалог на тему «Инвестиции в фондовый рынок: тренды и возможности», которая состоялась в рамках конференции « Жить на проценты ».

В частности, финансовый советник, лектор, автор статей о фондовом рынке Никита Гуппал отметил, что сейчас есть запросы на финансовую грамотность и на то, чтобы инвестировать. Впрочем, наибольшее ограничение сейчас, как сказал Гуппал, это вывод капитала.

«Приходит человек и говорит: я инвестирую в крипту, там все просто. Я пришел, занес в обменник средства и у меня на криптосчете деньги — все. Чтобы инвестировать на фондовом рынке, здесь есть ограничения. И в этом — основная проблема. То есть запрос есть, но вот этот барьер, даже в том, что существует еще какой-то промежуточный этап между человеком и фондовым рынком, он убирает большую часть инвесторов, которые хотели инвестировать. Основная проблема фондового рынка в том, что нельзя вывести капитал», — сказал он.

В конце концов, по словам финансового советника, человек выбирает ОВГЗ, потому что там все ясно.

В свою очередь, основатель и управляющий партнер инвестиционной компании Hug’s Эрик Найман отметил, что у половины людей нет сбережений, потому что они об этом вообще не думают. Речь идет о, например, США, Китае и Украине.

«Если вы начинаете думать хотя бы наполовину относительно того, зачем вы пришли в инвестирование, как-то спекуляция, или ищете агентов для сбережений, вы делаете первый шаг к финансовой грамотности. А у нас большинство людей, к сожалению, думают совсем иначе. В США, например, очень многое обучают инвестициям, но половина людей этим не пользуется», — сказал Найман.

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