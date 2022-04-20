Что ищут и покупают украинцы во время войны (данные OLX) — Finance.ua

Что ищут и покупают украинцы во время войны (данные OLX)

Сегодня 21:32 — Личные финансы

Как и довоенный период, электроника и одежда остаются наиболее востребованными товарами среди украинцев.

Тем не менее, онлайн-запросы изменились в соответствии с новой реальностью — военной: вырос спрос на павербанки, а вместо диванов начали искать товары первой необходимости.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков OLX.

Ноутбуки стали на 40% больше интересовать покупателей. Поиски телефонов на олх выросли в 2,5 раза. К ним ищут дополнительные источники питания, павербанки, которые до российского вторжения почти не интересовали украинцев в категории «Электроника».

В категории «Мода и стиль» украинцы стали отдавать предпочтение комфорту. Так, куртки, платья и ботинки заменили кроссовки (спрос вырос вдвое), спортивные костюмы и чемоданы — 35 и 33 млн запросов соответственно. Также покупатели впервые стали искать тактические куртки.

Среди детских товаров лидерами остается сезонная одежда (кроссовки и куртки) и детский транспорт (велосипеды и самокаты), который искали более 48 млн раз. По сравнению с довоенным периодом спрос на велосипеды вырос в 2,5 раза.

Двухколесный транспорт находится в топе поисков и в категории «Хобби и отдых». Еще до войны украинцы часто искали велосипед, а уже с 24 февраля спрос вырос на 45%. В 100 раз увеличились поиски спальных мешков, которые в несезон до войны не пользовались спросом.

За почти 2 месяца противостояния на OLX появились и новые запросы, такие как танк (почти 5 млн поисков) и бронежилеты (40 млн поисков). Однако их продажа на платформе запрещена, и подобные объявления деактивируются с целью поддержания безопасности и борьбы с перепродажей гуманитарной помощи.

Диваны, шкафы и кухни всегда были в топе поисков категории «Дом и сад», однако война внесла свои коррективы в нужды украинцев. Традиционно популярные товары заменили средства первой необходимости — генераторы (60 млн поисков), буржуйки и матрасы (11,8 и 7,4 млн поисков соответственно). Также пользователи активно ищут муку, саженцы и картофель.

В мирное время в категории «Животные» больше искали домашний скот, однако после 24 февраля поисковые запросы резко изменились. Самый популярный запрос — «отдам животное» — вырос в 4 раза и свидетельствует о том, что украинцы рассматривают вариант приютить домашних животных, потерявших дома и хозяев. Вместе с тем, в 63 раза вырос спрос на переноски для животных, а вот корм до войны не искали вообще, однако сейчас он находится в пятерке самых популярных запросов в категории. В топе поисков, 63,7 млн раз, французские бульдоги.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.