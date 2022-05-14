Что делать с долгами во время войны — юрист

Из-за существенного ухудшения финансового положения заемщиков, в частности, потерявших работу во время полномасштабной войны россии против Украины, правительство ввело ряд законодательных изменений для смягчения ответственности заемщиков перед кредиторами.

О том, как сейчас правильно взаимодействовать с банками и МФО, подробно рассказала на онлайн-конференции «Мои финансы во время войны», организованной порталами Finance.ua и Минфин, Алена Евтушенко — юрист корпоративной практики, лидер направления «Банки и финансы» SBH Law Offices.

Первый из механизмов реструктуризации кредитной задолженности, который предоставило правительство и уже эффективно работает — отсрочка уплаты денежных обязательств по кредитам.

«Кредиторы обязаны остановить отсчет времени для определения количества дней просрочки. Когда лицо подписывает кредитный договор, там указываются сроки для внесения очередного платежа. Эти сроки должны быть остановлены. Если, скажем, на 5 число календарной даты должен вноситься платеж, то внесение этого платежа откладывается в соответствии со сроком действия военного положения на территории Украины», — говорит Алена Евтушенко.

Банки и другие кредитные учреждения обязаны использовать к должникам инструменты долгосрочной реструктуризации. Также кредиторы не могут применять к должникам штрафные санкции за просрочку, но это не означает списание процентов за использование кредита. Национальный банк отмечает: если у граждан есть возможность оплачивать кредиты, то это нужно делать.

«Если финансовое учреждение насчитывает штраф, пеню во время действия военного положения, они подлежат списанию. Но четкого алгоритма списания еще нет, есть только законопроект», — добавляет юрист.

Также во время действия военного положения кредиторам запрещено удовлетворять свои требования за счет предмета ипотеки. Но есть нюанс: это касается только просрочек, которые произошли после 24 февраля 2022 года, и сам должник может согласиться на такой шаг.

В случае возникновения просроченной задолженности Алена Евтушенко советует обратиться в финансовое учреждение, ведь не исключает, что после окончания действия военного положения будет наплыв исков о взыскании задолженности по кредитам, как это уже было в 2009 году после финансового кризиса.

«Если не удается достичь изменения путем переговоров с кредитором, следует подстраховать себя, собрав пакет документов, подтверждающий, что невозможность выполнять свои обязательства стала объективной, а не потому, что вы не хотите. Еще один шаг — ссылка на форс-мажор. Эта норма закреплена в статье 617 Гражданского кодекса. Но нужно подтвердить форс-мажорные обстоятельства», — говорит она.

Евтушенко обращает внимание, что Торгово-промышленная палата Украины издала письмо , в котором события 24 февраля, то есть военная агрессия россии против Украины определены объективными обстоятельствами, которые делают невозможным выполнение физическими или юридическими лицами своих обязательств. Собственно, это и есть форс-мажор, обстоятельства непреодолимой силы.

«Но это общее письмо. Выдача этого документа технически нарушает регламент Торгово-промышленной палаты. Сказать, что этот документ будет действенным во всех взаимоотношениях, на данный момент невозможно», — резюмирует юрист.

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