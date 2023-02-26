Что делать, когда цена на ценнике и в чеке отличаются — Finance.ua

Что делать, когда цена на ценнике и в чеке отличаются Сегодня 08:01 — Личные финансы

Что делать, когда цена на ценнике и в чеке отличаются

Потребитель имеет право на получение необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции.

Об этом напомнила Госпродпотребслужба и рассказала, что делать, если вы обнаружили разную цену на товар в ценнике и чеке.

В службе отмечают, что информация должна быть предоставлена потребителю для приобретения им товара или заказа работы. Информация о продукции, в том числе, должна содержать данные о цене (тарифе), условиях и правилах приобретения продукции.

Продавец, реализующий продукцию, должен обязательно указывать цену каждой единицы такой продукции или одной категории продукции и цену одной стандартной единицы этой продукции.

Надписи о цене реализации продукции должны быть четкими и простыми для понимания.

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Цена продукции должна включать все налоги и неналоговые обязательные платежи, которые в соответствии с законодательством уплачиваются потребителем при приобретении продукции.

Субъекты хозяйствования, осуществляющие расчетные операции в наличной и/или в безналичной форме, обязаны реализовывать товары при наличии ценника на товар.

Если потребитель видит одну цену на ценнике товара и хочет уплатить именно эту цену, однако на кассе при расчете оказывается, что цена на товар другая, тогда необходимо обратиться в администрацию магазина с требованием возврата разницы между ценой на ценнике и ценой, указанной в чеке.

Справка Finance.ua:

в декабре прошлого года средние цены на продукты питания по сравнению с позапрошлым годом выросли на 34,4%. Среди продуктов больше всего подорожали яйца;

Национальный банк прогнозирует замедление инфляции до 18,7% в текущем году. Инфляция будет постепенно снижаться и останется управляемой благодаря поддержке международных партнеров.



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