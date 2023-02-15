Что будет с ценами на топливо в Украине: прогноз до конца зимы — Finance.ua

Что будет с ценами на топливо в Украине: прогноз до конца зимы
Цены на горючее в Украине снижаются в январе-феврале 2023 года. До конца месяца топливо может подешеветь еще на 1-2 гривны.
Об этом заявил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн на брифинге, который транслировался на Youtube.
По его данным, цены на бензин и дизель за январь упали на 4-5 гривен за литр, автогаз подешевел примерно на 15%.
«И я вижу, что в феврале у нас еще сохраняется потенциал для дальнейшего снижения цен на 1-2 гривны за литр — это минимум», — сказал он.
Куюн отметил, что в ожидании эмбарго на российские нефтепродукты были сделаны значительные запасы.
«Эмбарго повлияло странным образом. Оно повлияло и на нас, и на европейцев так, что все хорошо подготовились. Европа залита топливом, мы залиты топливом. Сегодня у крупнейших сетей в Украине топлива более чем на 30 суток», — сказал он.
По его словам, «все залиты топливом и все хотят его продать».
«Эмбарго очень хорошо повлияло на рынок вообще», — добавил он.
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