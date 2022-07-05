Что делать, если техпаспорт в «Дії» не принимают на границе — Finance.ua

Что делать, если техпаспорт в «Дії» не принимают на границе Сегодня 06:10 — Личные финансы

На фоне войны в Украине многие были вынуждены покинуть свои дома и даже пересечь границы. Учитывая военную ситуацию, многие украинцы уже возвращаются на территорию нашей страны, пересекая границу со стороны стран ЕС.

Чтобы вернуться в Украину на автомобиле, нужно предоставить не только документы для подтверждения личности, но и техпаспорт. И если нет пластикового удостоверения, в сервисе Дія есть электронный аналог, принимаемый на границе большинства стран. Но от непредвиденных ситуаций не застрахован никто, поэтому нужно быть готовым к трудностям.

Что делать, если техпаспорт в «Дії» не принимают на границе — рассказываем дальше.

Информация о возможном отказе в признании техпаспорта в «Дія» на границе появилась после конфликта с журналисткой, которую не пропустили с электронным документом в Украину через Венгрию. Там местные таможенники заявили, что не понимают английский, а сам техпаспорт отображается на украинском, что также усложняет процесс.

В Минцифры сообщили, что решение этой проблемы с помощью перевода планируется.

«Документы в „Дії“ планируется сделать доступными и по-английски. За сроки пока сложно сказать, но мы надеемся, что это произойдет как можно быстрее», — заявила советник министра цифровой трансформации Олеся Диденко.

В министерстве также рассказали, что делать украинцам в случае отказа в принятии техпаспорта на границе.

«Нужно обращаться в консульство той страны, которая отказала в принятии удостоверения. Многие страны идут навстречу и понимают, что в Украине война, и принимают документы в любом виде по умолчанию», — добавила Диденко.

Следует напомнить, что техпаспорт транспорта может отображаться в «Дії» не только у владельца авто, но и у надлежащего пользователя. Для этого нужно шерить документы на авто.

Факти По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.