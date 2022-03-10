Что делать, если произошел завал в доме — советы ГСЧС Украины

Сегодня 17:41

В Государственной Службе чрезвычайных ситуаций дали советы, что делать при завале дома.

Попытайтесь высвободить руки и ноги.

Оцените окружающую обстановку.

Осторожно разберите завал, не трогайте то, на чем все держится.

Если не уверены в своих силах — зовите на помощь.

Если есть возможность — позвоните, стучите по трубам.

По возможности окажите первую медицинскую помощь.

Напомним, украинцам возместят поврежденное или уничтоженное оккупантами имущество. Ориентировочно через неделю в приложении «Дія» начнется регистрация информации о поврежденном и разрушенном имуществе граждан Украины. «Каждый, кто остался без крова. Каждый, чей дом или квартира были уничтожены оккупантами, сможет оставить заявку на возмещение в „Дії“. Мы уже создали Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. И как только война будет окончена, мы начнем восстанавливать все, что разрушил враг», — подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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