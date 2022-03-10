Что делать, если произошел завал в доме — советы ГСЧС Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Что делать, если произошел завал в доме — советы ГСЧС Украины

Сегодня 17:41
32
Что делать, если произошел завал в доме — советы ГСЧС Украины
В Государственной Службе чрезвычайных ситуаций дали советы, что делать при завале дома.
  • Попытайтесь высвободить руки и ноги.
  • Оцените окружающую обстановку.
  • Осторожно разберите завал, не трогайте то, на чем все держится.
  • Если не уверены в своих силах — зовите на помощь.
  • Если есть возможность — позвоните, стучите по трубам.
  • По возможности окажите первую медицинскую помощь.
Что делать, если произошел завал в доме — советы ГСЧС Украины
Напомним, украинцам возместят поврежденное или уничтоженное оккупантами имущество. Ориентировочно через неделю в приложении «Дія» начнется регистрация информации о поврежденном и разрушенном имуществе граждан Украины. «Каждый, кто остался без крова. Каждый, чей дом или квартира были уничтожены оккупантами, сможет оставить заявку на возмещение в „Дії“. Мы уже создали Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. И как только война будет окончена, мы начнем восстанавливать все, что разрушил враг», — подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.