Что делать, если не хватает страхового стажа — Finance.ua

Человеку нужно доплатить за январь 2010 года. Минимальная заработная плата в январе 2010 года составила 869 грн, человеку была начислена заработная плата 700 грн, с нее по действующей ставке страхового взноса в то время было уплачено 246,4 грн. С целью зачисления января 2010 года в страховой стаж как полного, учитывая, что минимальный страховой взнос на момент уплаты (май 2022 года) составляет 1430 грн, доплатить за этот период нужно будет 1183,6 грн (1430 грн — 246,4 грн = 1183,6 грн).
А вот выяснить, есть ли у человека неполные месяцы стажа, можно онлайн с помощью справки ОК-5 или лично в отделении Пенсионного фонда (при себе нужно иметь паспорт и идентификационный код). Если не хватает стажа, можно сразу подать заявление на доплату.
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