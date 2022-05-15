Что делать, если не хватает страхового стажа — Finance.ua

Что делать, если не хватает страхового стажа

Сегодня 19:00 — Личные финансы

Чтобы человеку начали выплачивать пенсии, нужно иметь полные месяцы страхового стажа. Однако бывает такое, что его не хватает.

Но это не значит, что выплат не будет. За неполные месяцы стажа можно доплатить. Как это сделать, рассказали в Пенсионном фонде.

Как сделать доплату

Для зачисления страхового стажа существует страховой взнос. Он оплачивается ежемесячно, и сумма у каждого может быть разной, но не меньше минимальной суммы, которая рассчитывается специально.

Однако если уплаченная сумма страхового взноса была меньше минимальной, стаж соответственно уменьшился, и для расчета пенсии его может не хватить.

Такое может быть, если люди работали неполный рабочий день, были приняты на работу не с первого дня календарного месяца или уволены не последним днем.

В таком случае человек может совершить доплату к минимальному страховому взносу.

С 30 апреля 2022 сумма доплаты за прошлые годы рассчитывается от сегодняшнего уровня минимальной зарплаты и страхового взноса.

В частности, минимальный страховой взнос на сегодняшний день составляет 1 430 грн (минимальная заработная плата 6 500 грн, умноженная на 22%).

В Пенсионном фонде приводят пример:

Человеку нужно доплатить за январь 2010 года. Минимальная заработная плата в январе 2010 года составила 869 грн, человеку была начислена заработная плата 700 грн, с нее по действующей ставке страхового взноса в то время было уплачено 246,4 грн. С целью зачисления января 2010 года в страховой стаж как полного, учитывая, что минимальный страховой взнос на момент уплаты (май 2022 года) составляет 1430 грн, доплатить за этот период нужно будет 1183,6 грн (1430 грн — 246,4 грн = 1183,6 грн).

А вот выяснить, есть ли у человека неполные месяцы стажа, можно онлайн с помощью справки ОК-5 или лично в отделении Пенсионного фонда (при себе нужно иметь паспорт и идентификационный код). Если не хватает стажа, можно сразу подать заявление на доплату.

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