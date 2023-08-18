Что будет с курсом гривны на следующей неделе: эксперт дал обнадеживающий прогноз — Finance.ua

Что будет с курсом гривны на следующей неделе: эксперт дал обнадеживающий прогноз Сегодня 09:01 — Валюта

Что будет с курсом гривны на следующей неделе: эксперт дал обнадеживающий прогноз

В течение 21−27 августа на наличном валютном рынке не произойдет каких-либо особых изменений, курсовые колебания будут в пределах коридоров 37,2−37,7 грн/долл. и 40,7−42 грн/евро, также стоит ожидать, что на следующей неделе будет сохранен баланс между спросом и предложением на наличные.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Тарас Лесовой.

Он отметил, что, кроме того, стабильность рынка будет также подкреплена привычным спредом (разницей между курсом покупки и продажи), который не превысит 0,15−0,25 грн, и достаточно «стандартными», как для последнего времени, ежедневными колебаниями в пределах 0,1−0,3 грн.

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«Вообще можно сказать, что до конца августа ситуация на валютном рынке вряд ли существенно изменится, ведь рынок будет „в предвкушении“ сентябрьской частичной либерализации с возвратом к инфляционному таргетированию и отмены фиксированного курса валют. При этом мы допускаем, что возвращение к плавающему курсу валют по большому счету будет базироваться на рыночном наличном курсе», — сказал эксперт.

Также Лесовой не исключает, что в сентябре регулятор может снизить учетную ставку на 1−2%, а до конца года, согласно экспертному мнению членов комитета по монетарной политике, уменьшение учетной ставки может быть еще более ощутимым — до 18% до конца года. Этот факт свидетельствует о стабильной и прогнозируемой экономической ситуации, что будет способствовать положительным явлениям на валютном рынке (по крайней мере, сейчас отсутствуют риски к любым резким падениям курса гривны).

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Среди главных факторов, влияющих на наличный валютный рынок, как и неделей ранее, эксперт выделил международную финансовую помощь, которая, с одной стороны, позволяет покрывать расходы бюджета, а с другой — накопить достаточные международные резервы, которые уже составляют около $42 млрд; развитие экономики страны и экспортные объемы (особый вес будет иметь вопрос с экспортом зерна, ведь ежемесячно валютные поступления за такие поставки составляли более 600 млн долларов);

«Таким образом, в последнюю неделю августа на валютном рынке сохранится достаточно прогнозируемая ситуация: рынок будет находиться в состоянии относительного затишья накануне определенных регуляторных послаблений», — резюмировал Лесовой.

УНІАН По материалам:

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