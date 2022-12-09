Что будет с курсом доллара до конца 2022 года: прогноз Минэкономики — Finance.ua

Что будет с курсом доллара до конца 2022 года: прогноз Минэкономики Сегодня 15:02 — Валюта

Что будет с курсом доллара до конца 2022 года: прогноз Минэкономики

В Министерстве экономики Украины не прогнозируют изменения курса доллара в ближайшее время, девальвация ожидается в следующем году.

Об этом заявил первый замминистра Денис Кудин в ходе дискуссии Центра экономической стратегии, передает пресс-служба министерства.

Курс доллара

«Что касается курса доллара, то мы не прогнозируем изменений до конца этого года, а в следующем году заложили в прогноз определенную девальвацию национальной валюты. Но все будет зависеть от объемов финансовой помощи стран-партнеров и монетарной политики НБУ. Согласно прогнозу, заложенному в Бюджет на 2023 год, среднегодовой курс доллара будет составлять 42,2 грн», — сообщил Кудин.

ВВП

Из-за обстрелов энергетической инфраструктуры Украины со стороны рф падение ВВП в ноябре может составить 41%, а по итогам года экономика сократится на 33,2%, но в следующем году Правительство прогнозирует рост экономики.

«К атакам на энергетическую инфраструктуру в октябре мы прогнозировали, что падение ВВП по итогам года составит около 32%. Но после массированных ударов со стороны рф, мы ухудшили прогноз падения ВВП до 33,2-33,5%», — заявил Кудин.

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По его словам, на следующий год Министерство экономики Украины свой прогноз пока не меняло — он предусматривает рост ВВП в 2023 году на уровне 3,2%, как и было заложено в бюджет. Прогноз основан на том сценарии, что активная фаза боевых действий закончится летом.

Состояние энергосистемы

«Наибольшим риском сегодня остается энергетическая инфраструктура. Но в целом экономика Украины продемонстрировала чудеса адаптации. Ведь в феврале-марте немногие надеялись, что мы закончим год с теми показателями, как сейчас. Тогда все прогнозы были куда пессимистичнее», — рассказал он.

По его словам, хорошая новость в том, что энергосистема восстанавливается очень быстрыми темпами и сейчас по многим показателям соответствует октябрьским уровням.

Также предприятия хорошо адаптируются под новые условия плановых и аварийных отключений электроснабжения — многие производители переносят рабочие изменения на тот период, когда есть электроснабжение.

Инфляция

«Нужно понимать, что обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны рф будут иметь негативное влияние и на инфляцию. Ведь предприятия будут переносить рост своих расходов на потребителей. Но это краткосрочный тренд», — резюмировал Денис Кудин.

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