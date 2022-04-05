Что будет с ценой на газ и бензин в Украине: мнение эксперта — Finance.ua

Что будет с ценой на газ и бензин в Украине: мнение эксперта

Сегодня 20:08 — Личные финансы

Цены на нефть упадут, когда будет найдена альтернатива российскому сырью. Однако драматизировать ситуацию не стоит.

Об этом утверждает эксперт по энергетическим вопросам и директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

«Этот рынок [энергетический] работает более-менее стабильно. Избытка у нас не будет, потому что много станций вряд ли восстановят свою работу. По моим оценкам, сейчас осталось менее половины от общего числа АЗС, которые работали до войны. Сохраняется режим ограничений, но лучше пусть будет такой режим, чем вообще не будет горючего», — анализирует ситуацию эксперт.

Напомним, сейчас на заправках действует ограничение 20-30 л по бензину, а по дизтопливу нет никаких ограничений.

«Ситуация нормализовалась, но я не думаю, что мы вернемся к временам, когда у нас будет полная стела нескольких марок бензина. Что касается 92 бензина, то его у нас вообще не будет, потому что его не производят в Европе, откуда мы будем завозить топливо», — говорит Куюн.

По газу ситуация тоже сложная. Эксперт отмечает, что его остатки тоже были небольшими.

«Потребление газа в Украине всегда было вызвано тем, что он дешевый, а дешевым он был за счет большой разницы в налогах. Когда эти налоги выровнялись, газ стал более дорогим. То есть раньше он стоил в 2 раза дешевле бензина, а сейчас он будет стоить 75% от цены бензина».

Поэтому специалист не советует сейчас переводить машину на газ.

Будет ли бензин в Украине стоить столько же, как в Европе

По словам эксперта, для конечного потребителя цена зависит от уровня налогов. В Восточной Европе налоги меньше, поэтому и цена меньше. В Западной Европе, особенно в Нидерландах, Великобритании и Германии, цены максимальные из-за максимальных налогов.

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«Таким образом, в Украине мы сможем отрегулировать цену за счет действий правительства и меньших налогов, чем в большинстве европейских стран. И даже сейчас, если бы правительство не пошло на эти шаги по отмене налогов, цена на заправках была бы до 50 грн за литр, но из-за того, что налоги убрали, мы имеем 34 грн на бензин и 37 грн на дизтопливо», — говорит Куюн.

По его мнению, сейчас рынок должен стабилизироваться, потому что он нуждается в альтернативной нефти, не российской.

Что будет с ценами на нефть

Учитывая все обстоятельства, сейчас нужно наполнять рынок альтернативной нефтью, не российской. По мнению Куюна, это приведет к тому, что общая цена на нефть будет падать, и добыча нефти в россии не будет приносить ей прибыль.

"То есть она продолжит много добывать, но не будет зарабатывать, потому что с их месторождений нужно довезти нефть на экспортные рынки, а это очень большие расходы.

Сегодня нефть стоит 120 долларов за баррель, а с дисконтом россияне продают по 85-90 долларов. Когда нефть в мире будет по 80 долларов, это будет означать, что россиянам придется продавать по 50, а для многих месторождений это уже ноль. Именно поэтому сейчас нужно увеличивать поставку нероссийской нефти на рынок", — спрогнозировал эксперт.

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