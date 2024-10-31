Членам Счетной палаты подняли зарплаты до 500 тыс. гривен — СМИ Сегодня 13:14 — Казна и Политика

Членам Счетной палаты подняли зарплаты до 500 тыс. гривен — СМИ

Члены Счетной палаты в результате принятого Радой закона о реформе этого ведомства могут получать заработные платы в размере 500 тыс. гривен.

Зато у Счетной палаты забрали главную функцию — контроль использования бюджета.

Такое мнение высказал в эфире Вечер. Live 30 октября народный депутат Анатолий Бурмич.

Народный депутат Анатолий Бурмич заявил, что Счетная палата не только расширила полномочия принятого закона, но и существенно увеличила заработные платы. Таким образом, по его словам, члены Счетной палаты будут получать до 500 тыс. грн в месяц.

«Повысили им, потому что закон приняли, она же в законе эта правка была. Они их (Счетную палату. — Ред.) уничтожили как рычаг парламента по контролю бюджетных средств, и за то, что они не будут работать, в этом плане им повысили в два раза деньги заработных плат», — высказался Бурмич.

Также чиновник добавил, что на членов Счетной палаты возложили слишком много обязанностей, которые невозможно физически успеть выполнить.

«Они не понимают главную функцию счетной палаты. Там напихали все им для того, чтобы она не работала, потому что 11 человек не могут охватить все задачи, которые на них возложили, просто невозможно физически это сделать. А главное, что забрали главную функцию — контроль использования бюджета», — сказал нардеп.

Отметим, что принятие реформы было требованием международных партнеров, чтобы получить финансирование более чем на 2 млрд долларов от МВФ и США. Важно, что количество членов Счетной палаты снизится до 11, а преимущество при отборе получат международные эксперты.

Справка Finance.ua:

Напомним, в июле 2024 года средняя зарплата в центральных органах власти (ЦОВ) превысила 50 тысяч гривен, что в 2,5 раза выше официальной средней зарплаты в Украине. При этом нет четкой закономерности между изменением зарплат и заполненностью вакансий в ведомствах.

До 2024 года фактическое количество государственных служащих центральных органов власти, общую численность которых устанавливает Кабинет Министров, составляло 110 тыс. человек в то время, как, согласно штатным расписаниям всех правительственных ведомств, их должно быть 147 тыс. человек.

Больше всего выиграл «экономический» блок — лидером по размеру зарплат стало Минэкономики. В частности, с начала 2024 средняя зарплата специалиста в ведомстве выросла с 38 тыс. грн до 77 тыс. грн. Всего в Минэкономики с учетом руководящего состава этот показатель составляет 103 тыс. грн.

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