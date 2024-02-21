Чиновник воинской части незаконно начислил знакомой сотруднице 600 тысяч гривен — Finance.ua

Чиновник воинской части незаконно начислил знакомой сотруднице 600 тысяч гривен Сегодня 16:16 — Криминал

Чиновник воинской части незаконно начислил знакомой сотруднице 600 тысяч гривен, Фото: dbr.gov.ua

В Сумах разоблачили чиновника воинской части, который незаконно начислил подчиненной сотруднице 600 тысяч гривен.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

«Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ завершили досудебное расследование в отношении начальника финансовой службы одной из воинских частей, которая дислоцируется в Сумах. Он незаконно начислил подчиненной, не выполнявшей должностные обязанности, почти 600 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что жительница Сумской области в июне 2022 года решила заключить контракт с воинской частью. Она была знакома с начальником финансовой службы и договорилась с ним, что будет получать денежное довольствие без посещения службы.

Чиновник прикрывал отсутствие женщины почти 7 месяцев, во время которых она продолжала получать выплаты. За время «службы» женщина незаконно получила около 600 тыс. гривен денежного довольствия и «боевых».

Какое наказание предусматривается

Начальник финансовой службы обвиняется в злоупотреблении служебным положением, что повлекло за собой тяжкие последствия и пособничество в уклонении от несения обязанностей военной службы путем иного обмана, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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В рамках уголовного производства также подан гражданский иск в суд с целью возмещения причиненного ущерба.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований разоблачило на сделке в сумме 20 млн грн начальника финансово-экономической службы одной из воинских частей в Киевской области. Он пытался «замести следы» своего небрежного отношения к финансам части перед командованием войск. Для этого он внес ложные сведения о начислении 20 млн грн дополнительного вознаграждения своей жене — старшему солдату этой части.

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