Четыре совета, как увеличить срок годности аккумуляторов — Finance.ua

Четыре совета, как увеличить срок годности аккумуляторов Сегодня 21:32 — Технологии&Авто

Четыре совета, как увеличить срок годности аккумуляторов

Любая техника выходит из строя. Это, к сожалению, не изменить. В список приборов, которые люди меняют чаще всего, вошли аккумуляторы — батареи питания на смартфонах, ноутбуках, павербанках и т.д. Однако, соблюдая определенные правила, можно легко увеличить срок службы этих девайсов.

1. Не разряжайте аккумулятор полностью

Речь идет именно о регулярной разрядке аккумулятора. Также вредно для приборов их хранение с 0% заряда. В таких случаях после длительного промежутка времени гаджет может просто не включиться или не держать заряд.

Примите 20-30% за критически возможное значение, при достижении которого батарею нужно ставить на подзарядку.

2. Заряжайте прибор короткими циклами

Вы могли слышать, что аккумуляторы нужно заряжать как можно реже, то есть воспроизводить полные циклы зарядки (от 0-5% до 100%)? Мол, аккумулятор считает только полные циклы, а потому неполные заряды батарея сочтет как полноценные, что ускорит износ девайса. На самом же деле это миф.

Правильным решением будет заряжать аккумулятор именно неполными циклами. Объясняем: важна глубина разряда (например, при заряде в 30% глубина разряда составит 70%), которая и воспринимается аккумулятором. Сокращение глубины позволит увеличить количество циклов заряда и срок службы литиевых и других батарей.

3. Избегайте экстремальных температур

При перегреве важно убирать устройство подальше от солнечных лучей, а в идеале — перейти в кондиционированное прохладное помещение.

Минусовые температуры воздуха и переохлаждение элементов питания тоже представляют угрозу: это приводит к снижению запасов энергии, которую отдает батарея, а следовательно и к преждевременному истощению ресурсов аккумулятора.

4. Используйте качественные и оригинальные зарядные приборы

Знаем, соблазн приобрести дешевый адаптер или провод для зарядки за пару гривен большой, однако страх уничтоженной батареи и взрыва устройства больше.

Для изготовления качественных зарядных устройств нужны качественные материалы, поэтому такая техника не может стоить меньше, чем брендовые товары от производителя.

Во-первых, дешевые аксессуары могут вызвать перегрев батареи.

Во-вторых, дешевый пластик, из которого сделана зарядка, может расплавиться и повредить аккумулятор.



В-третьих, приборы низкого качества не обеспечивают нужное напряжение и не защищают от его перепадов.



Решение — использование оригинальных зарядных устройств, предусмотренных производителями для аккумулятора. Изделия других брендов высокого качества тоже могут медленно сокращать ресурс батареи.

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