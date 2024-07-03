Chery представила недорогой внедорожник Amulet T10 с запасом хода 1400 км (цена и фото) — Finance.ua

Chery представила недорогой внедорожник Amulet T10 с запасом хода 1400 км (цена и фото) Сегодня 05:08 — Технологии&Авто

Chery представила недорогой внедорожник Amulet T10 с запасом хода 1400 км (цена и фото)

Chery представила гибридный кроссовер Fulwin T10. Новинка поступит в продажу в Китае уже с 14 июля.

Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Впереди Chery Fulwin T10 расположены узкие фары и закрытая радиаторная решетка. На бампере есть широкий воздухозаборник. Позади расположены узкие фонари, объединенные в один блок. Также можно увидеть компактный спойлер.

Габариты Chery Fulwin T10:

длина — 4850 мм;

ширина — 1930 мм;

высота — 1712 мм;

колесная база — 2820 мм.

На выбор предложат четыре цвета кузова: белый, черный, серебристый и зеленый. Также покупатели смогут выбрать модель с разными колесными дисками.

В интерьере расположены два больших дисплея, один из которых является приборной панелью, а второй отвечает за мультимедийную систему. Также есть руль с плоским дном.

В список оснащения войдут проекционный дисплей, контурная подсветка интерьера и мощная аудиосистема с 14 динамиками. Кроме того, предусмотрено 10 подушек безопасности и панорамный люк на крыше.

Покупатели смогут заказать кроссовер с пяти- или шестиместным интерьером. Сидение переднего пассажира будет поддерживать функцию массажа.

Chery Fulwin T10 оснащен гибридной установкой с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 154 л.с. и 220 Нм крутящего момента и электромотором мощностью 221 л.с. и 390 Нм крутящего момента. Она работает в паре с 3-ступенчатой ​​АКПП, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает 8,8 секунды.

Также будет доступна модификация с 1,5-литровым турбированным двигателем и двумя электромоторами суммарной мощностью 456 л.с. и 740 Нм крутящего момента. Эта версия способна разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 4,9 секунды.

На авто установлена ​​аккумуляторная батарея емкостью 34,46 кВтч. Запас хода на электротяге составляет 210 км. Также кроссовер способен проехать до 1400 км в смешанном режиме.

Новинка уже доступна для предварительного заказа в Китае. Ожидается, что начальная стоимость кроссовера будет составлять около 200 000 юаней (27 500 долларов).

Автотема По материалам:

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