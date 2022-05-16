Через две недели в Харькове запустят метро — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Через две недели в Харькове запустят метро

16.05.2022, 00:02Личные финансы
21
Через две недели в Харькове запустят метроЧерез две недели в Харькове запустят метро
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в Харькове в ближайшие две недели планируют запустить метро.
По его словам, ранее руководство метрополитена сделало вывод, что при сильных бомбежках был поврежден метромост, соединяющий станции «Киевская» и «Академика Барабашова» на Салтовской линии подземки. Однако руководство города получило заключение, что метромост в нормальном состоянии и по нему можно пускать составы метрополитена:
«Поэтому, я думаю, неделя, полторы, две — и первые поезда уже начнут ходить по метрополитену!»
В то же время те люди, которые укрываются в метро, по словам Терехова, будут перемещены в общежития.
По материалам: СтройОбзор
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.