Через две недели в Харькове запустят метро — Finance.ua

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в Харькове в ближайшие две недели планируют запустить метро.
По его словам, ранее руководство метрополитена сделало вывод, что при сильных бомбежках был поврежден метромост, соединяющий станции «Киевская» и «Академика Барабашова» на Салтовской линии подземки. Однако руководство города получило заключение, что метромост в нормальном состоянии и по нему можно пускать составы метрополитена:
«Поэтому, я думаю, неделя, полторы, две — и первые поезда уже начнут ходить по метрополитену!»
В то же время те люди, которые укрываются в метро, по словам Терехова, будут перемещены в общежития.