Чем опасна новая холодная война для мировой экономики: ответ главы МВФ — Finance.ua

Чем опасна новая холодная война для мировой экономики: ответ главы МВФ Сегодня 10:48

Чем опасна новая холодная война для мировой экономики: ответ главы МВФ

После окончания политической холодной войны мировая экономика выросла примерно в три раза. Но сегодня существует новая опасность распада мира на соперничающие блоки.

Об этом сообщила в заявлении глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева перед саммитом в Давосе.

Как отметила Георгиева, сегодня мир сталкивается с гордиевым узлом проблем: от глобального экономического спада и изменения климата до кризиса стоимости жизни и высокого уровня долга.

«К этому добавляется геополитическая напряженность, которая еще больше затруднила решение жизненно важных глобальных проблем», — добавила она.

«Несмотря на то, что нам нужно больше международного сотрудничества на многих фронтах, мы сталкиваемся с призраком новой холодной войны, которая может привести к распаду мира на соперничающие экономические блоки. Это было бы ошибкой коллективной политики, из-за которой все стали бы беднее и менее защищенными», — заявила глава МВФ.

По ее словам, это было бы ошеломляющим поворотом судьбы.

«В конце концов, экономическая интеграция помогла миллиардам людей стать богаче, здоровее и образованнее. После окончания холодной войны размер мировой экономики увеличился примерно втрое, и почти 1,5 млрд человек вырвались из крайней нищеты. Эти дивиденды мира и сотрудничества следует не упустить», — отметила глава МВФ.

Георгиева подчеркнула, торговая напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира растет на фоне глобального роста новых торговых ограничений.

Читайте также Сколько денег Украина должна получить от МВФ в 2023 году

«Между тем, вторжение россии в Украину вызвало не только человеческие страдания, но и массовые перебои с финансовыми, продовольственными и энергетическими потоками по всему миру», — добавила она.

Глава МВФ отметила, что политические вмешательства, предпринятые во имя экономической или национальной безопасности, могут иметь непредвиденные последствия или могут быть преднамеренно использованы для получения экономической выгоды за счет других.

«Это было бы опасным скользким спуском к безудержной геоэкономической фрагментации», — считает она.

Экономические прогнозы МВФ

По данным МВФ, оценки стоимости фрагментации сильно различаются. Долгосрочные издержки одной лишь фрагментации торговли могут варьироваться от 0,2% мирового производства в сценарии ограниченной фрагментации до почти 7% в жестком сценарии, что примерно эквивалентно совокупному годовому объему производства Германии и Японии. Если к этому добавить технологическое разделение, некоторые страны могут столкнуться с потерями до 12% ВВП.

Тем не менее, согласно новому анализу МВФ , полное воздействие, вероятно, будет даже больше, в зависимости от того, сколько каналов фрагментации будет учтено. Помимо торговых ограничений и барьеров на пути распространения технологий, фрагментация может ощущаться через ограничения на перекрестные — приграничная миграция, сокращение потоков капитала и резкий спад международного сотрудничества, из-за чего мы не сможем справиться с вызовами более подверженного потрясениям мира.

Читайте также В МВФ рекомендовали ускорить повышение ставок для борьбы с инфляцией в США

Это будет особенно сложно для тех, кто больше всего страдает от фрагментации. Потребители с более низким доходом в странах с развитой экономикой потеряют доступ к более дешевым импортным товарам. Небольшие экономики с открытым рынком сильно пострадают. Большая часть Азии пострадает из-за своей сильной зависимости от открытой торговли, отметила глава МВФ.

«А страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны больше не получат выгоды от вторичных эффектов технологий, которые способствовали росту производительности и уровня жизни. Вместо того, чтобы догнать уровень доходов стран с развитой экономикой, развивающиеся страны будут еще больше отставать», — добавила Георгиева.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.