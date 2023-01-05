В МВФ рекомендовали ускорить повышение ставок для борьбы с инфляцией в США — Finance.ua
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В МВФ рекомендовали ускорить повышение ставок для борьбы с инфляцией в США

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Инфляция в США пока не взята под контроль, и Федеральной резервной системе еще рано объявлять о победе в борьбе с ростом цен. Замглавы МВФ Гита Гопинат призвала центральный банк США ускорить повышение ставок в этом году.
Об этом сообщает Financial Times.
Она сказала, что для ФРС важно «поддерживать ограничительную денежно-кредитную политику», пока не станет очевидным «очень уверенное, устойчивое снижение инфляции» в заработной плате и отраслях, не связанных с продуктами питания или энергией.
«Если вы посмотрите на индикаторы на рынке труда, и если вы посмотрите на очень устойчивые компоненты инфляции, такие как инфляция в сфере услуг, я думаю, станет ясно, что еще не произошел перелом по инфляции», — сказала она.
В октябре МВФ снизил свой прогноз роста мировой экономики в 2023 году, отражая продолжающуюся войну россии против Украины, а также инфляционное давление и высокие процентные ставки центральных банков для сдерживания этого ценового давления.
Гопинат добавила, что она ожидает, что экономика Китая значительно пострадает в обозримом будущем. Однако восстановление возможно позже этого года, поскольку спрос в Китае возобновляется.
Напомним, данные за декабрь во Франции, Германии и Испании свидетельствуют, что Европа выходит из инфляционного кризиса, поскольку цены начали снижаться.
По материалам:
РБК-Україна
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