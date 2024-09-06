Чехия предложила альтернативный план поставок газа в Европу — Finance.ua

Чехия предложила альтернативный план поставок газа в Европу Сегодня 18:47 — Энергетика

Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела направил еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон письмо об альтернативных поставках газа в Европу.

Министр заявил, что Чехия готова обеспечить транзит газа через свою территорию в случае прекращения транзита из россии через Украину, говорится в сообщении ведомства.

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Прекращение поставок газа из россии в первую очередь коснется стран восточнее Чехии. Заместить придется около 40−42 млн. куб. м газа в сутки, отметил министр.

Наиболее подходящей альтернативой господин Сикела назвал использование газа из стран Западной Европы, импортированного преимущественно в виде СПГ, который можно транспортировать через Чехию. Он заверил, что пропускная способность проходящих через территорию страны газопроводов «достаточна для этой цели».

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«россия неоднократно демонстрировала, что она ненадежный торговый партнер, готовый использовать поставки энергоносителей как оружие для подрыва и дестабилизации нашего энергетического рынка и всей экономики… Мы добились существенного прогресса в сокращении импорта российских энергоносителей в Евросоюз, однако мы должны активизировать наши усилия», — добавил Йозеф Сикела.

НВ По материалам:

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