ChatGPT появился в украинском App Store — Finance.ua

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ChatGPT появился в украинском App Store

Технологии&Авто
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ChatGPT появился в украинском App Store
ChatGPT появился в украинском App Store
Официальное приложение для чата OpenAI ChatGPT могут скачать в App Store пользователи 152 стран и регионов, в том числе и Украины.
Запущенный в ноябре прошлого года ChatGPT, несмотря на большую популярность, был доступен исключительно через веб-версию, и лишь впоследствии появилось несколько неофициальных программ, позволявших сотрудничать с чатом через приложение на смартфоне (в том числе и программы Forefront и Poe).

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Несколько недель назад OpenAI начала развертывание собственной мобильной программы для ШИ-чатбота в США, а затем добавила еще 40 стран, и в конце концов расширилась до 152 (полный перечень можно просмотреть здесь).
Пользователи из Украины тоже могут скачать ChatGPT из App Store (принцип работы чата остается неизменным — пользователь вводит свой вопрос, а ChatGPT дает ответы).
ChatGPT появился в украинском App Store
В программе разрешены голосовые запросы, но чат пока умеет отвечать только текстом. Приложение также синхронизирует текстовые разговоры на разных устройствах.

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Подписчики ChatGPT Plus за $19,99 в месяц и на смартфонах получат доступ к последней версии обширной языковой модели OpenAI GPT-4, а также более быстрое время ответа и предварительный просмотр новых функций.
В OpenAI отмечают, что будут работать над расширением, поэтому рекомендуют время от времени проверять обновление и доступность программы в App Store для других стран. Также впоследствии обещают создать приложение для устройств Android.
По материалам:
ITC.ua
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