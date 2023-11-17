Цены в Украине в ближайший год: прогноз НБУ (инфографика) — Finance.ua

Цены в Украине в ближайший год: прогноз НБУ (инфографика) Сегодня 16:00 — Личные финансы

Цены в Украине в ближайший год: прогноз НБУ (инфографика)

В этом году снизились цены на яйца, гречку, рис, бананы и овощи борщового набора. По данным НБУ, финансовые аналитики в октябре 2023 года прогнозировали инфляцию 8,8%, в то время как месяцем ранее — 10,3%.

Об этом сообщает НБУ

По ожиданиям населения, цены вырастут на 9,5%, хотя в сентябре прогнозировалось на 11,6%. А вот банкиры ожидают инфляцию в следующие 12 месяцев на уровне 12,7%.

Напомним, потребительская инфляция в Украине в августе замедлилась до 8,6% благодаря расширению предложения продуктов питания, в частности овощей и фруктов нового урожая. Как сообщали в НБУ, потребительская инфляция в Украине далее стремительно замедлялась, прежде всего, благодаря расширению предложения продуктов питания, в частности, овощей и фруктов нового урожая. Ослаблялось и фундаментальное инфляционное давление, в том числе под влиянием улучшения ожиданий. По оценкам НБУ, инфляция замедлилась и в сентябре под влиянием этих факторов.

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Справка Finance.ua:

НБУ в июле значительно улучшил прогноз по инфляции. НБУ ожидает, что рост потребительских цен к концу 2023 года составит 10,6%. Между тем, потребительские цены в Украине снижаются второй месяц подряд. В августе 2023 года по сравнению с июлем цены упали на 1,4%;

годовая инфляция (на август прошлого года) замедлилась до 8,6%. Это минимальное значение с апреля 2021 года. В июле Национальный банк Украины улучшил прогноз роста ВВП в 2023 году с 2,0% до 2,9%. В дальнейшем экономический рост ускорится, учитывая предположение прогноза НБУ о снижении рисков безопасности в середине 2024 года.

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