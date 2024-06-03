Цены на продукты в Украине ниже, чем год назад — эксперт объяснил почему — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цены на продукты в Украине ниже, чем год назад — эксперт объяснил почему

Личные финансы
27
Цены на продукты в Украине ниже, чем год назад — эксперт объяснил почему
Цены на продукты в Украине ниже, чем год назад — эксперт объяснил почему
Цены на продукты в Украине ниже, чем годом ранее. При этом стоимость овощей постепенно снижается.
Об этом сообщил аналитик Максим Гопка в комментарии 24 Каналу.
Цены на яйца за год снизились почти вдвое, не дожидаясь сезонных факторов. Сейчас средняя цена яиц составляет 37,93 гривны за десяток против 66,40 гривны за десяток в 2023 году.
«Это подтверждается тем, что предложение увеличилось, поскольку раннее тепло повлияло на увеличение производства. Объем производства яиц за январь-апрель 2024 года составляет 3627,2 миллиона штук, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил эксперт.

Цены на мясо

Что касается мяса, то цены на свинину находятся почти на том же уровне, что и в прошлом году с незначительным снижением — от 160 гривен против 185 грн в прошлом году. При этом Гопка сообщил, что существенно выросла цена на говядину — с 230 до 300 гривен за килограмм. По его словам, это объясняется тем, что поголовье крупного рогатого скота снижается и много голов экспортируется.
В то же время цены на курятину растут, так как значительную часть затрат составляет электроэнергия. Так, в 2023 году куриное филе продавали по 145 гривен, а теперь по 156 гривен.
Место для вашей рекламы

Оптовые цены на овощи

  • ранний картофель дешевеет, поскольку предложения на рынке увеличилось -30 гривен за килограмм;
  • молодая капуста — 8 гривен;
  • редис — 14,5 гривны;
  • огурцы — 26,5 гривны;
  • зеленый лук — 45 гривен
«Цены на овощи постепенно снижаются. Предложения достаточно, оно растет с каждой неделей», — объяснил Гопка.

Цены на фрукты

Эксперт отметил, что с сезонными фруктами ситуация несколько иная. Он отметил, что яблоки будут дорожать, ведь их сезон начнется только в июле.
В то же время он считает, что цены на клубнику и черешню будут в среднем на уровне прошлого года.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения. Здесь вы можете взять кредит онлайн на карту в Украине. Быстрый кредит на карту с плохой кредитной историей, без справок, без звонков и фото.

Кредит онлайн на карту 💰

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.