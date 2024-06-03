Цены на продукты в Украине ниже, чем год назад — эксперт объяснил почему Сегодня 20:00 — Личные финансы

Цены на продукты в Украине ниже, чем год назад — эксперт объяснил почему

Цены на продукты в Украине ниже, чем годом ранее. При этом стоимость овощей постепенно снижается.

Об этом сообщил аналитик Максим Гопка в комментарии 24 Каналу

Цены на яйца за год снизились почти вдвое, не дожидаясь сезонных факторов. Сейчас средняя цена яиц составляет 37,93 гривны за десяток против 66,40 гривны за десяток в 2023 году.

«Это подтверждается тем, что предложение увеличилось, поскольку раннее тепло повлияло на увеличение производства. Объем производства яиц за январь-апрель 2024 года составляет 3627,2 миллиона штук, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил эксперт.

Цены на мясо

Что касается мяса, то цены на свинину находятся почти на том же уровне, что и в прошлом году с незначительным снижением — от 160 гривен против 185 грн в прошлом году. При этом Гопка сообщил, что существенно выросла цена на говядину — с 230 до 300 гривен за килограмм. По его словам, это объясняется тем, что поголовье крупного рогатого скота снижается и много голов экспортируется.

В то же время цены на курятину растут, так как значительную часть затрат составляет электроэнергия. Так, в 2023 году куриное филе продавали по 145 гривен, а теперь по 156 гривен.

Оптовые цены на овощи

ранний картофель дешевеет, поскольку предложения на рынке увеличилось -30 гривен за килограмм;

молодая капуста — 8 гривен;

редис — 14,5 гривны;

огурцы — 26,5 гривны;

зеленый лук — 45 гривен

«Цены на овощи постепенно снижаются. Предложения достаточно, оно растет с каждой неделей», — объяснил Гопка.

Цены на фрукты

Эксперт отметил, что с сезонными фруктами ситуация несколько иная. Он отметил, что яблоки будут дорожать, ведь их сезон начнется только в июле.

В то же время он считает, что цены на клубнику и черешню будут в среднем на уровне прошлого года.

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УНІАН По материалам:

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