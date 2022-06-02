Цены на новые квартиры растут почти по всей стране — ЛУН (инфографика)

Сегодня 09:01 — Личные финансы

Цены на новые квартиры растут почти по всей стране — ЛУН (инфографика)

Цены на квартиры в новостройках растут в гривневом и долларовом эквиваленте по сравнению с довоенным уровнем.

Об этом свидетельствует аналитика портала ЛУН.

В Киеве возобновили работу на 43 строительных площадках, что составляет 23% от довоенного уровня. В области 45 жилых комплексов продолжают строительство, и это 25% от общего количества.

Что происходит с ценами?

Средняя цена за квадратный метр в столице выросла на 4,4% в долларах до 1410 долларов за кв. м, в области — выросла на 12,2% до 765 долларов за «квадрат».

Цены в западных регионах выросли с 6,7% в Черновицкой области до 15,5% в Хмельницком регионе, что является самым высоким показателем по стране.

Цены за метр выросли с 4% в Полтавской области до 12,4% в Винницкой в центральном регионе.

Из регионов, приближенных к боевым действиям, Одесса демонстрирует наибольшую устойчивость и одной из первых в стране продолжила строительство. Средняя цена метра в Одессе выросла на 2,5% от довоенного.

По словам CMO ЛУН Дениса Судилковского, цены на новостройки растут по всей стране, что связано, в частности, с увеличением стоимости строительных материалов.

Справка Finance.ua:

на западе Украины за последние полгода значительно возросла стоимость аренды квартир. К примеру, в Ужгороде и области цены подскочили на 225%, а в Черновицкой области снимать квартиры стало дороже на 156%;

К слову, в Украине скоро может произойти существенное падение цен на недвижимость, однако во многом это будет зависеть от ситуации с безопасностью в той или иной области. Снижение цен на недвижимость по Украине точно не будет равномерным, поскольку спрос людей на жилье в одной области может быть значительно выше, чем в другой.

Кстати, чтобы не ждать годами и не собирать так долго нужную сумму на свой дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы собрались остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустили бесплатный каталог ипотечных кредитов.

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