Цены на медь достигли 14-месячного максимума из-за опасений относительно поставок — Finance.ua

Цены на медь достигли 14-месячного максимума из-за опасений относительно поставок Сегодня 21:33 — Банковские металлы

Цены на медь подскочили на самый высокий уровень за последние 14 месяцев, поскольку инвесторы активно скупают этот важный для промышленности металл на фоне роста рисков сокращения поставок и надежд на глобальное возобновление спроса.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Цены выросли на целых 1,5% после того, как комментарии главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла поддержали ценовое ралли, которое началось в начале февраля из-за стремительного роста рисков относительно поставок.

Перебои на крупных рудниках заставили металлургические заводы платить рекордно высокие цены, чтобы получить добытую руду. В ответ на это китайские заводы, производящие более половины очищенной меди в мире, близки к тому, чтобы реализовать совместное сокращение производства.

В то же время первые признаки возвращения к росту в глобальном производственном секторе порождают надежду на то, что усиление рыночных условий может помочь меди достичь новых рекордов.

Опасения относительно спроса в строительном секторе Китая и других ключевых отраслях промышленности все еще остаются значительными, а сезонное снижение активности продолжается дольше, чем надеялись оптимистичные инвесторы. Однако, помимо Китая, растут ожидания, что масштабные инвестиции Индии в инфраструктуру и мировое увлечение искусственным интеллектом откроют новые направления роста спроса на медь.

Економічна Правда По материалам:

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