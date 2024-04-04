Цены на медь достигли 14-месячного максимума из-за опасений относительно поставок — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цены на медь достигли 14-месячного максимума из-за опасений относительно поставок

Банковские металлы
26
Цены на медь подскочили на самый высокий уровень за последние 14 месяцев, поскольку инвесторы активно скупают этот важный для промышленности металл на фоне роста рисков сокращения поставок и надежд на глобальное возобновление спроса.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Цены выросли на целых 1,5% после того, как комментарии главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла поддержали ценовое ралли, которое началось в начале февраля из-за стремительного роста рисков относительно поставок.
Перебои на крупных рудниках заставили металлургические заводы платить рекордно высокие цены, чтобы получить добытую руду. В ответ на это китайские заводы, производящие более половины очищенной меди в мире, близки к тому, чтобы реализовать совместное сокращение производства.
В то же время первые признаки возвращения к росту в глобальном производственном секторе порождают надежду на то, что усиление рыночных условий может помочь меди достичь новых рекордов.
Опасения относительно спроса в строительном секторе Китая и других ключевых отраслях промышленности все еще остаются значительными, а сезонное снижение активности продолжается дольше, чем надеялись оптимистичные инвесторы. Однако, помимо Китая, растут ожидания, что масштабные инвестиции Индии в инфраструктуру и мировое увлечение искусственным интеллектом откроют новые направления роста спроса на медь.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.