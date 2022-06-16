Центробанк рф рекомендует банкам не выплачивать дивиденды — Finance.ua

Центробанк рф рекомендовал банкам до конца года воздержаться от выплаты акционерам дивидендов и выплаты бонусов правлению.
Об этом говорится в письме за подписью первого заместителя главы Банка россии Дмитрия Тулина, которое опубликовали на сайте российского регулятора.
Рекомендацию Центробанк рф предоставил «для обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе в условиях структурной трансформации российской экономики».
Напомним, Министерство финансов рф закрыло данные о расходах по разным статьям федерального бюджета — там утверждают, что это поможет минимизировать риск введения дополнительных санкций.
Кроме того, в россии было предложено засекретить данные о золотовалютных резервах (ЗВР). Эту информацию хотят отнести к государственной тайне якобы для защиты от «недружественных государств».