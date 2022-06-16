Центробанк рф рекомендует банкам не выплачивать дивиденды — Finance.ua

Центробанк рф рекомендует банкам не выплачивать дивиденды

Сегодня 15:12 — Мир

Центробанк рф рекомендовал банкам до конца года воздержаться от выплаты акционерам дивидендов и выплаты бонусов правлению.

Об этом говорится в письме за подписью первого заместителя главы Банка россии Дмитрия Тулина, которое опубликовали на сайте российского регулятора.

Рекомендацию Центробанк рф предоставил «для обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе в условиях структурной трансформации российской экономики».

Напомним, Министерство финансов рф закрыло данные о расходах по разным статьям федерального бюджета — там утверждают, что это поможет минимизировать риск введения дополнительных санкций.

Кроме того, в россии было предложено засекретить данные о золотовалютных резервах (ЗВР). Эту информацию хотят отнести к государственной тайне якобы для защиты от «недружественных государств».

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