Центр противодействия дезинформации при СНБО напомнил, кому положены 6500 грн от государства и как их получить — Finance.ua

Центр противодействия дезинформации при СНБО напомнил, кому положены 6500 грн от государства и как их получить

Сегодня 11:05

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины напомнил правила получения от государства единовременного пособия во время войны.

В социальных сетях распространяется много разной информации, по которой может сложиться ложное впечатление, что каждый гражданин Украины может получить 6500 грн от государства.

На самом деле, єПідтримку могут получить:

наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ.

Кроме работников бюджетных учреждений, фондов общегосударственного страхования и государственной службы.

ФЛП всех групп.

Важное условие. Речь идет только о тех людях, которые платят налоги на территории Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Житомирской, Одесской, Волынской, Киевской областей и г. Киева.

Получить деньги можно только через приложение «Дія», оформив єПідтримку.

Для клиентов Monobank, Альфа-Банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Восток, IdeaBank, izibank, ПУМБ.

Справка Finance.ua:

Начиная с 8 марта 2022 года, граждане в рамках «єПідтримки» могут получить 6500 грн помощи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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