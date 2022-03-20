Центр противодействия дезинформации при СНБО напомнил, кому положены 6500 грн от государства и как их получить — Finance.ua

Важное условие. Речь идет только о тех людях, которые платят налоги на территории Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Житомирской, Одесской, Волынской, Киевской областей и г. Киева.
Получить деньги можно только через приложение «Дія», оформив єПідтримку.
Для клиентов Monobank, Альфа-Банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Восток, IdeaBank, izibank, ПУМБ.
Справка Finance.ua:
Начиная с 8 марта 2022 года, граждане в рамках «єПідтримки» могут получить 6500 грн помощи.