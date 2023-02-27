Цель, сроки и сумма: Шмыгаль раскрыл детали новой программы с МВФ — Finance.ua
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Цель, сроки и сумма: Шмыгаль раскрыл детали новой программы с МВФ

Казна и Политика
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Цель, сроки и сумма: Шмыгаль раскрыл детали новой программы с МВФ
Цель, сроки и сумма: Шмыгаль раскрыл детали новой программы с МВФ
Украинские власти хотят начать новую программу с Международным валютным фондом уже в первом квартале этого года. Она будет состоять из двух частей: немедленной финансовой поддержки, на которую Украина рассчитывает во время войны, и программы послевоенного восстановления.
Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Forbes.
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«Программа будет рассчитана на четыре года, ее общий бюджет — более 15 млрд долларов. Главная цель — финансовая поддержка Украины и консолидация стран G7 для помощи Украине на следующие пять лет. Речь идет о средствах для финансирования дефицита бюджета (при наличии) и финансировании программ восстановления, развития и реформ в Украине», — добавил он.
По его словам, распределение траншей еще обсуждается.
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«Вероятнее всего, сумма будет разделена на несколько квартальных траншей. Мы рассчитываем, что первый транш получим в первом или втором квартале этого года», — сообщил премьер.
Шмыгаль также назвал визит главы МВФ в Киев «историческим».
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«Для Кристаллины Георгиевой было важно лично увидеть и убедиться, что украинская экономика „жива“ — правительство и предприятия работают. Для МВФ важно понимать, что страна является состоятельным кредитором», — добавил он.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украине в 2023 году нужны дополнительные 5 млрд долларов, чтобы закрыть дефицит государственного бюджета, и эта сумма может поступить от Международного валютного фонда.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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