Цель, сроки и сумма: Шмыгаль раскрыл детали новой программы с МВФ — Finance.ua

Цель, сроки и сумма: Шмыгаль раскрыл детали новой программы с МВФ Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Цель, сроки и сумма: Шмыгаль раскрыл детали новой программы с МВФ

Украинские власти хотят начать новую программу с Международным валютным фондом уже в первом квартале этого года. Она будет состоять из двух частей: немедленной финансовой поддержки, на которую Украина рассчитывает во время войны, и программы послевоенного восстановления.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Forbes

Читайте также МВФ направит значительный кредит для Украины

«Программа будет рассчитана на четыре года, ее общий бюджет — более 15 млрд долларов. Главная цель — финансовая поддержка Украины и консолидация стран G7 для помощи Украине на следующие пять лет. Речь идет о средствах для финансирования дефицита бюджета (при наличии) и финансировании программ восстановления, развития и реформ в Украине», — добавил он.

По его словам, распределение траншей еще обсуждается.

Читайте также Украина выполнила условия. МВФ увидел основания для подготовки полноценной кредитной программы

«Вероятнее всего, сумма будет разделена на несколько квартальных траншей. Мы рассчитываем, что первый транш получим в первом или втором квартале этого года», — сообщил премьер.

Шмыгаль также назвал визит главы МВФ в Киев «историческим».

«Для Кристаллины Георгиевой было важно лично увидеть и убедиться, что украинская экономика „жива“ — правительство и предприятия работают. Для МВФ важно понимать, что страна является состоятельным кредитором», — добавил он.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украине в 2023 году нужны дополнительные 5 млрд долларов, чтобы закрыть дефицит государственного бюджета, и эта сумма может поступить от Международного валютного фонда.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.