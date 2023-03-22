Бюджет-2023. Гетманцев рассказал, за счет чего будет покрываться увеличение расходов — Finance.ua

Бюджет-2023. Гетманцев рассказал, за счет чего будет покрываться увеличение расходов Сегодня 09:29 — Казна и Политика

Бюджет-2023. Гетманцев рассказал, за счет чего будет покрываться увеличение расходов

Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет, которыми расходы на оборону увеличиваются на 537,2 млрд грн — на более чем полтриллиона гривен. Доходная часть госбюджета будет расти за счет налогов.

Об этом рассказал председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев Украинскому Радио.

«Если говорить о доходной части бюджета, то в целом большая ее часть — это налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Мы понимаем, что когда повышаем выплаты военным и увеличиваем количество военных, то соответственно и растет НДФЛ с их заработных плат. Поэтому это вполне обосновано. Кроме того, мы видим повышение от части чистой прибыли государственных предприятий на 19 млрд, и на 5 млрд растет внутренний НДС, так что доходная часть бюджета растет за счет наших традиционных источников — налогов. Если говорить о заимствованиях, то они действительно растут за счет и внешних, и внутренних заимствований. Соответствующие источники подтверждены Министерством финансов, и они необходимы в это тяжелое время, чтобы профинансировать указанные расходы», — пояснил Гетманцев.

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По его словам, 38 млрд долларов на 2023 год уже предусмотрено в бюджете. Это гранты от США — около 10 млрд, от Еврокомиссии 18 млрд, это помощь от правительств иностранных государств, а также программа с Международным валютным фондом. Там предполагается около 5 млрд долларов в этом году, а в целом программа — это более 15 млрд долларов на 4 года.

«Следовательно, эти средства заложены, в том числе на финансирование нынешних расходов бюджета, имеем соответствующие статьи в проекте. В то же время повышаются внутренние заимствования, это военные облигации на 2023 год. Это также один из мощных источников наполнения государственного бюджета», — добавил нардеп.

Вырастут и расходы на армию.

«Прежде всего это наполнение соответствующих статей госбюджета, предусматривающих содержание наших военных. Это расходы для финансирования „Гвардии наступления“, то есть бойцов, которые будут отвоевывать оккупированные территории», — пояснил он.

Напомним, 21 марта Верховная Рада приняла законопроект № 9105, предусматривающий увеличение расходов бюджета на 537,2 миллиарда гривен.

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Українське радіо По материалам:

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