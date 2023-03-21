Зеленский подписал закон о прозрачности в оборонных закупках — Finance.ua

Зеленский подписал закон о прозрачности в оборонных закупках Сегодня 16:31 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон о прозрачности в оборонных закупках

Президент Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон, предусматривающий введение прозрачности в оборонных закупках.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.

«№ 8381 о прозрачных оборонных закупках подписан президентом. Он предусматривает обязательно обнародовать в системе Prozorro цены, по которым оборонные заказчики покупают товары для военных и другие товары и услуги для обеспечения армии», — написал депутат.

Если стоимость предмета равна или превышает 200 000 грн (1,5 млн грн — для работ оборонного назначения) — необходимо указывать заказчику, что он заказывает и цену за товар/услугу.

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Также, согласно документу, госзаказчики должны опубликовать контракты, заключенные с 24 февраля 2022 года. Эта норма вступает в силу через 30 дней после вступления закона в силу (на следующий день после опубликования).

Напомним, Верховная Рада 24 февраля приняла во втором чтении и в целом законопроект № 8381 «О внесении изменений в закон «Об оборонных закупках» о введении прозрачности в оборонных закупках (кроме сведений о закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения, составляющих государственную тайну) с обеспечением защищенности государственных заказчиков от военных угроз на период действия правового режима военного положения в Украине.

Ранее Кабмин утвердил ряд изменений, касающихся государственных закупок. Министр обороны Алексей Резников заявил, что специалисты ведомства пройдут обучение в Агентстве НАТО по поддержке и поставке.

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УНІАН По материалам:

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