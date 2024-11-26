Будут ли лишены брони от мобилизации трудоустроенные после 18 мая: ответ Минэкономики — Finance.ua
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Будут ли лишены брони от мобилизации трудоустроенные после 18 мая: ответ Минэкономики

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Будут ли лишены брони от мобилизации трудоустроенные после 18 мая: ответ Минэкономики
Будут ли лишены брони от мобилизации трудоустроенные после 18 мая: ответ Минэкономики
Работники критически важных предприятий, которые были трудоустроены после 18 мая 2024 года, смогут получить бронирование от мобилизации.
Об этом рассказали источники в Министерстве экономики.
Как уточнили в Минэкономики, военнообязанные работники, трудоустроившиеся после 18 мая 2024 года, могут быть забронированы по общему порядку, как и другие.
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По новому порядку о бронировании, критически важное предприятие может забронировать работника, если он:
  • состоит на воинском учете, своевременно обновил военно-учетные данные и не находится в розыске;
  • официально трудоустроен на предприятии;
  • имеет начисленную зарплату более 20 тысяч гривен.
Там также отметили, что никаких требований по дате трудоустройства работника в новых требованиях к бронированию нет.
В частности, порядок бронирования предусматривает, что 18 мая 2024 года — это дата, по состоянию на которую фиксируется количество работников на предприятии для бронирования. Это позволит предприятиям не уменьшать численность забронированных работников (безотносительно к конкретным работникам). Эта норма действовала и в предыдущей редакции порядка о бронировании.
Например:
На предприятии по состоянию на 18.05.2024 работало 100 военнообязанных. Забронировано 50 человек. С 18.05.2024 по 01.12.2024 в результате призыва в ВС Украины 20 военнообязанных (из числа незабронированных). Несмотря на уменьшение численности военнообязанных до 80 человек — бронированию будут подлежать 50 человек (50% от 100, а не от 80).

Что предшествовало

Вчера, 25 ноября, в СМИ распространилась информация о том, что якобы трудоустроенные после 18 мая военнообязанные не смогут получить бронирование от призыва. Однако в Минэкономики разъяснили, как теперь будет происходить бронирование от мобилизации.
По материалам:
РБК-Україна
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