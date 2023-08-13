Будет ли индексация пенсий в следующем году: в правительстве дали ответ — Finance.ua

Будет ли индексация пенсий в следующем году: в правительстве дали ответ Сегодня 10:20 — Казна и Политика

Будет ли индексация пенсий в следующем году: в правительстве дали ответ

Украинское правительство намерено провести индексацию пенсий в связи с инфляцией в 2024 году. Однако во время войны планы могут измениться.

Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью агентству «Укринформ».

«Это требование, определенное законом, хотя на время военного положения ее разрешено не проводить», — сказала она.

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Жолнович напомнила, что в 2023 году индексацию все же провели.

«В следующем году попытаемся также, но сложно сказать, что будет ждать нас в начале весны после еще одной сложной зимы. Поэтому пока планируем, а жизнь покажет», — добавила министр.

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Напомним, в Украине с 1 марта 2023 года была проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 гривен.

По данным ПФУ, всего с 1 марта пересчитано 10,5 млн пенсий, средний размер повышения — 579,10 гривны.

В итоге средний размер пенсии за полгода вырос на 688,85 грн или на 14,9% до 5 311,44 грн. При этом инфляция в Украине с начала 2023 составила 4,6%.

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