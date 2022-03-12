British American Tobacco уходит из россии — Finance.ua

«Мы пришли к выводу, что право собственности БАТ на бизнес в России больше не является устойчивым в текущих условиях. Мы инициировали процесс быстрого перевода нашего российского бизнеса в соответствии с международными и местными законами», — сказано в сообщении.
В компании утверждают, что всем 2500 сотрудникам будет сохранена зарплата, и в ближайшем будущем будет сделано все возможное, чтобы обеспечить их занятость.
British American Tobacco выпускает сигареты под брендами Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Newport, Rothmans International, Camel, Natural American Spirit, а также ряд местных марок (в России особенно известна марка Ява золотая) — в общей сложности около 200 марок.
Дополнительно в портфель марок входит продукция нового поколения: система нагрева табака glo, вейпы Vype и Vuse, а также не курительная никотосодержащая продукция Velo.