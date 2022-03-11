Страна-изгой: какие страны перестали выдавать гражданам рф визы — Finance.ua

Страна-изгой: какие страны перестали выдавать гражданам рф визы

Сегодня 19:45

После кремлевской агрессии россияне перестали быть желанными гостями во многих уголках мира не только на словах. Многие страны перестали выдавать гражданам рф визы или ввели серьезные ограничения, среди них:

Греция;

Латвия;

Литва;

Чехия.

И этот список постоянно пополняется, сейчас над подобными санкциями думает Япония. Если визу получить все-таки удалось, то вот попасть в какую-нибудь европейскую страну будет сложно. Евросоюз, США и ряд других стран полностью закрыли свое небо для российских самолетов.

Карта открытых для полетов из РФ стран выглядит так:

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