Страна-изгой: какие страны перестали выдавать гражданам рф визы — Finance.ua

Страна-изгой: какие страны перестали выдавать гражданам рф визы
Сегодня 19:45
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После кремлевской агрессии россияне перестали быть желанными гостями во многих уголках мира не только на словах. Многие страны перестали выдавать гражданам рф визы или ввели серьезные ограничения, среди них:
Греция;
Латвия;
Литва;
Чехия.
И этот список постоянно пополняется, сейчас над подобными санкциями думает Япония. Если визу получить все-таки удалось, то вот попасть в какую-нибудь европейскую страну будет сложно. Евросоюз, США и ряд других стран полностью закрыли свое небо для российских самолетов.
Карта открытых для полетов из РФ стран выглядит так: