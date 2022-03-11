Страна-изгой: какие страны перестали выдавать гражданам рф визы — Finance.ua
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Страна-изгой: какие страны перестали выдавать гражданам рф визы

Сегодня 19:45
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После кремлевской агрессии россияне перестали быть желанными гостями во многих уголках мира не только на словах. Многие страны перестали выдавать гражданам рф визы или ввели серьезные ограничения, среди них:
  • Греция;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Чехия.
И этот список постоянно пополняется, сейчас над подобными санкциями думает Япония. Если визу получить все-таки удалось, то вот попасть в какую-нибудь европейскую страну будет сложно. Евросоюз, США и ряд других стран полностью закрыли свое небо для российских самолетов.
Карта открытых для полетов из РФ стран выглядит так:
Страна-изгой: какие страны перестали выдавать гражданам рф визы
По материалам: Сьогодні
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