Британский фунт упал до минимума за 37 лет по отношению к доллару — Finance.ua
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Британский фунт упал до минимума за 37 лет по отношению к доллару

Валюта
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Британский фунт стерлингов упал до 37-летнего минимума в пятницу после того, как новые данные показали, что покупатели сокращают расходы, поскольку инфляция съедает бюджеты домохозяйств. Кроме того, усилились ожидания вероятной рецессии.
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Валюта Соединенного Королевства упала ниже $1,14, самого низкого уровня с 1985 года. Это произошло после того, как управление национальной статистики сообщило, что розничная продажа в августе снизилась на 1,6% в месячном исчислении, что стало наибольшим снижением с декабря 2021 года и значительно хуже, чем ожидали экономисты.
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«Я думаю, что Великобритания уже находится в рецессии», — сказал Майкл Хьюсон, главный рыночный аналитик CMC Markets UK.
Кроме низких экономических показателей, на курсе британского фунта отразился резкий рост курса американского доллара, который является «тихой гаванью» и привлекает инвестиции при неопределенности.
Сейчас доллар США находится на самом высоком уровне за последние два десятилетия по отношению к корзине ведущих валют, чему способствуют ожидания еще одного значительного повышения ставки Федеральной резервной системой на следующей неделе.
Из-за мрачных экономических перспектив валюта Соединенного Королевства страдает больше других. В этом году фунт стерлингов потерял более 15% своей стоимости по отношению к доллару по сравнению с 12% падением евро.
План премьер-министра Лиз Трасс по субсидированию счетов за электроэнергию для домохозяйств и предприятий, возможно, и компенсирует ценовой удар этой зимой, но может оказаться недостаточным для возобновления роста экономики.
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Инвесторы также озабочены признаками того, что правительство будет оплачивать свою энергетическую программу, которая может стоить до 150 миллиардов фунтов стерлингов (171 миллиард долларов), за счет резкого увеличения государственного долга Великобритании. Ожидается, что канцлер Кваси Квартенг предоставит более подробную информацию в следующую пятницу.
Центральный банк, который должен сделать последнее заявление о своей политике в четверг, агрессивно повышал процентные ставки в решительной попытке снизить инфляцию, которая в августе составила 9,9%.
Теперь перед ним стоит огромная дилемма: еще одно значительное повышение стоимости заимствований может значительно увеличить экономику. Однако нежелание идти в ногу с ФРС США может привести к еще большему падению фунта стерлингов.
Хьюсон сказал, что, по его мнению, после преодоления отметки $1,14 упадет до $1,10.
В минувший понедельник европейские биржевые индексы подскочили на фоне новостей о контрнаступлении украинских войск в Харьковской области. Евро продолжил рост на положительных ожиданиях Европейского центрального банка, которые в свою очередь вдохновляли хорошие новости с украинских фронтов.

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По материалам:
zn.ua
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